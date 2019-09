Op de IFA toont Philips nu officieel zijn twee nieuwe premium OLED tv’s OLED+934 en OLED+984, die al meteen in september te koop zullen zijn.

De OLED+934 en OLED+984 zijn het resultaat van een samenwerking tussen TP Vision en het Britse luidsprekermerk Bowers & Wilkins, die al sinds vorig jaar loopt en steeds intensiever lijkt te worden.

OLED+934

Bij de OLED+934, die beschikbaar is in 55-inch en 65-inch, fungeert de voet van de tv als soundbar. Het is ook de eerste Philips tv die is uitgerust met Dolby Atmos Elevation-units die zich bevinden op de bovenkant van de luidsprekerbehuizing en naar boven zijn gericht.

De behuizing van de soundbar is bekleed met luxetextiel van het Deense Kvadrat. Verder is de behuizing gemaakt van met glasvezel-versterkte ABS, en werd het geheeld stevig vastgezet met interne ribsecties om ongewenste resonantie tegen te gaan.

De OLED+934 herkent en ontcijfert automatisch de inhoud van Dolby Atmos

voor het allerbeste resultaat. Door de Movie-modus in te schakelen gebruikt de tv

‘up-mixing’ bij niet-Dolby Atmos-inhoud, zodat die ook een Dolby Atmos-effect kunnen krijgen.

OLED+984

Ook de OLED+984 is voorzien van een Bowers & Wilkins geluidssysteem en kan eveneens overweg met Dolby Atmos. Het design en de uitvoering op deze 65-inch OLED tv is wel anders: de soundbar bevindt zich onder de voet en werd vastgemaakt aan de vloerstandaard. Een afzonderlijke tweeter bevindt tussen de tv en de soundbar. Door de tweeter te ontkoppelen van de grote drivers zijn hoge frequentieprestaties mogelijk zonder vervaging door kastdiffractie – een fenomeen veroorzaakt door montage van tweeters in grotere kasten.

De soundbar op de OLED+984 is dan ook krachtiger dan zijn kleinere broertje. De hoofdluidspreker bevat drie individuele luidsprekerbehuizingen met poorten, elk voorzien van een 4-inch mid/bass driver. De tweeters aan het uiteinde van de luidsprekers zorgen voor zeer helder en gedetailleerd geluid. Daarnaast is er ook een subwoofer beschikbaar voor de lagere tonen. Al voor de introductie tijdens de IFA werd de OLED+984 trouwens bekroond met de EISA Best Home Theatre TV 2019 award.

Derde generatie P5

Beide televisies maken gebruik van nieuwste OLED-panelen van 2019 en de derde generatie van de P5. De derde generatie P5 verbetert de Perfect Natural Reality-functie en HDR-prestaties voor zowel HDR10- als HDR10+-bronnen. Tevens vult de processor voor het eerst Dolby Vision-inhoud verder aan. In een afzonderlijk artikel gaan we dieper in op deze nieuwe versie de beeldverwerker.

Android N en Ambilight

De OLED+984 beschikt door zijn specifieke design over vierzijdig Ambilight, terwijl de OLED+934 kan rekenen op driezijdig Ambilight. Beide tv-modellen draaien op Android N en hebben Google Assistant en Amazon Alexa ingebouwd. Zowel de OLED+984 als de OLED+934 zijn vanaf begin september verkrijgbaar.