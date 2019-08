Met de uitreiking van de EISA-awards duikt meteen ook een nieuwe high-end tv van Philips op. De OLED984 is een oled tv met vierzijdig Ambilight en een stevige Bowers & Wilkins-soundbar.

De OLED984 is meteen het nieuwe topmodel onder de Philips televisies. Het 65-inch scherm wordt geplaatst op een vloerstandaard in geborsteld aluminium waarop een soundbar is bevestigd. Door de soundbar los te koppelen van het scherm kon Philips ditmaal Ambilight naar vier zijden laten uitstralen.

Op geluidsvlak wordt de samenwerking met Bowers & Wilkins dus stevig voortgezet. Bovenop de soundbar, die goed is voor een vermogen van 60W, heeft B&W een losse tweeter gemonteerd. Dolby Atmos wordt ondersteund. Hoe dat allemaal zal klinken, kunnen we binnenkort ervaren op de IFA in Berlijn.

Het oled scherm krijgt het gezelschap van de nieuwste generatie P5-beeldprocessor en ondersteunt zowel de HDR10+ en Dolby Vision HDR-formaten. HDMI 2.1-poorten zouden nog niet van de partij zijn. De tv draait op het Android TV 9.0 smart tv-platform.

De 65OLED984 sleept trouwens de EISA-award 2019-2020 voor beste “Home Theatre TV” in de wacht.

