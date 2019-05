Een officiële releasedatum is er nog niet, maar TP Vision laat wel al weten dat de OLED+934 televisie een Red Dot Design en iF Design Award in de wacht heeft gesleept.

De iF en Red Dot Awards worden jaarlijks uitgereikt als erkenning van uitmuntend ontwerp. Elke wedstrijd ontvangt meer dan 5000 inzendingen uit bijna 60 landen.

De OLED+934 is opnieuw een samenwerking met het Britse luidsprekermerk Bowers & Wilkins. Ditmaal fungeert de voet van de tv als soundbar. Naar alle waarschijnlijkheid zal de tv eind dit jaar de OLED903 gaan opvolgen. Dat is het topmodel uit 2018. Meer informatie volgt allicht op de IFA beurs in Berlijn.

De OLED+934 heeft driezijdig Ambilight en de soundbar is omspannen met luxetextiel van het Deense Kvadrat.

Rod White, Chief Designer voor TP Vision vertelt het volgende over de tv: “We blijven de beste beeld- en geluidskwaliteit bieden door onze voortdurende samenwerking met Bowers & Wilkins. Daarbij behouden wij altijd onze minimalistische, functionele ontwerpen die

worden uitgevoerd met echte materialen en finesse”.

Wel al voorgesteld dit voorjaar is de OLED 854, een oled televisie met een

minimalistisch frame met een chromen omlijsting en een draaivoet in donkerchroom. Ook deze tv werd bekroond met een iF en Red Dot Award voor 2019.

Enkele Philips oled tv’s: