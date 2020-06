TP Vision maakt bekend dat de nieuwste Philips televisies overweg zullen kunnen met het draadloze audioprotocol DTS Play-Fi.

De eerste lichting tv’s die de functionaliteit zullen krijgen, zijn de OLED805 en de OLED855. Het is ook de bedoeling van TP Vision om in september een nieuwe reeks soundbars en draadloze luidsprekers met DTS Play-Fi te lanceren, en DTS Play-Fi op te nemen in alle Philips Android-tv’s van 2020.

DTS Play-Fi is een standaard waarmee je draadloos muziek kan streamen tussen verschillende apparaten in huis, namelijk mobiele toestellen, een computer of een tv enerzijds en luidsprekers of soundbars anderzijds.

DTS Play-Fi is niet gebonden aan één merk en kan hoge-resolutie audio afspelen.

Aansluitend, in de tweede helft van 2020, zullen Philips Android-tv’s uit 2019 ook een firmware-update ontvangen om DTS Play-Fi te kunnen ondersteunen.