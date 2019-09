Nu TP Vision de licentie van de Philips audioproducten al een dik jaar in handen heeft, worden er nieuwe interessante producten gelanceerd. Zoals de PH805, een draadloze over-ear hoofdtelefoon met actieve ruisonderdrukking.

Heel wat aandacht gaat uiteraard naar de actieve ruisonderdrukking. Door middel van vier microfoontjes slaagt de Philips PH805 er in om 27 dB – oftewel 95% – van de

achtergrondgeluiden te onderdrukken. Twee van de microfoons bevinden zich aan de binnenkant van de oorschelp en twee microfoons aan de buitenkant.

De ergonomische oorkussens van zacht traagschuim zorgen op hun beurt voor een passieve ruisonderdrukking. De combinatie van actieve en passieve ruisvermindering zorgt ervoor dat ongewenste omgevingsgeluiden worden weggefilterd.

Op de oorschelpen bevinden zich enkele knopjes voor de bediening van de muziekfuncties en een aanraakvlak voor de bediening. Met deze laatste optie kan je omhoog of omlaag vegen over de oorschelp om het volume te regelen of de spraakbediening te activeren. Door eenmaal te tikken kan je de actieve ruisonderdrukking even uitschakelen, en kan je bijvoorbeeld even converseren met de collega’s.

Philips maakt zich sterk dat de PH805 ondanks zijn midrange prijs voor high-end audioprestaties zorgt, inclusief hi-res audio. Daarvoor staan krachtige neodymium drivers van 40 mm garant, en loopt het frequentiebereik tussen 5 Hz en 40 kHz.

Voor het draadloze luik doet Philips een beroep op de meest recente versie van Bluetooth, namelijk 5.0. Die werd vooral ontwikkeld om de batterij van draadloze hoofdtelefoons te ontlasten en de autonomie te verhogen. In het geval van de PH805 lukt wat wonderwel, met een uithoudingsvermogen van liefst 30 uur.

Ben je toch vergeten op te laden, dan biedt de snellaadmodus hulp: vijf minuten opladen is goed voor twee uur muziek. Extra handig: de hoofdtelefoon kan met een kabel gebruikt worden als de batterij leeg is, én kan ook worden aangesloten op het Inflight Entertainment-systeem van luchtvaartmaatschappijen.

Wie schrikt heeft dat al dat muziekgeweld voor de nodige kilo’s zorgt, mag gerust zijn. Met z’n 235 gram is de hoofdtelefoon bijzonder draagbaar, en kan hij bovendien ook makkelijk verkleind worden tijdens transport.

Op een richtprijs is het nog even wachten.