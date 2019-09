De tv is nog lang niet te koop maar de demo die we zagen op IFA was best indrukwekkend.

De tv ziet eruit als een transparante glazen kast met een houten kader rondom, wanneer die niet is ingeschakeld. Schakel je de tv in, verandert het in een levendig OLED-scherm.

Het transparant OLED-scherm was eerder dit jaar ook al te zien op de Salone del Mobile, de grootste en meest prestigieuze meubel- en lifestylebeurs ter wereld in Milaan. De tv is het resultaat van een conceptueel onderzoeksproject van Panasonic en Vitra.

Het OLED-scherm werd ontworpen door de Scandinavische ontwerper Daniel Rybakken en Panasonic Design Kyoto en is gemaakt van materialen als hout, metaal en glas. De technologische componenten zijn op slimme wijze verborgen in het houten frame, dat ook dienst doet als standaard voor het apparaat. Het frame bevat ook een verlichtingselement dat de kijkervaring en sfeerbeleving verbetert.