Met de HX700 en HX710 gaat Panasonic voor de eerste maal het smart tv-platform Android TV introduceren op zijn tv’s in Europa.

Het gaat nog niet om de duurdere oled televisies van het merk maar instapmodellen binnen het lcd/led segment.

Of de stap naar Android TV ook zal worden doorgetrokken naar andere (duurdere) modellen van het merk is nog onduidelijk. Panasonic gebruikte tot op heden zijn eigen smart tv-oplossing in samenwerking met Mozilla en Firefox OS. Nadat Mozilla ermee stopte werd de naam herdoopt naar MyHomeScreen.

De keuze voor Android TV maakt heel wat extra zaken mogelijk, zoals een betere koppeling met allerhande Google Apps, Google Assistant en Chromecast. De afstandsbedieningen van beide tv’s hebben een ingebouwde microfoon.

De tv’s zijn verder vrij compleet uitgerust met onder meer ondersteuning voor zelfs Dolby Vision. Ze beschikken wel niet over uitgebreide local dimming via zones, een must om betere HDR te verkrijgen.

De HX700 en HX710 zijn verkrijgbaar in schermafmetingen van 43 inch (549 euro), 50 inch (599 euro), 55 inch (699 euro) en 65 inch (949 euro), en zouden in de loop van oktober en november te koop moeten zijn.