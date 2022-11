De geheel nieuwe Sony LinkBuds S-oordopjes zijn de lichtste, kleinste, gemaakt van plastic waterdispensers en ontworpen voor adaptieve ruisonderdrukking



Zorgen voor het behoud van de oceaan

Sony is het programma gestart om de oceaan te beschermen en plasticvrij te maken.

Voor Linkbuds S ‘Ocean Blue’ heeft Sony het gerecyclede harsafval van de plastic waterdispensers gebruikt.

Van de verkoopprijs wordt $ 2 gedoneerd aan Ocean Conservation Authorities.

LinkBuds S: voor ieders gemak

LinkBuds S geven de indruk van de lichtste en kleinste oordopjes ooit gemaakt. Aangepast aan het omgevingsgeluid zorgen de adaptieve ruiscontrole en ruisonderdrukking ervoor dat de gebruiker zich comfortabel op het geluid kan concentreren.

De LinkBuds S stelt de gebruiker in staat om automatisch de beste adaptieve geluidsregeling te hebben op basis van hun locatie en omgeving. Het past het geluid aan de omgevingsomstandigheden aan en zorgt voor een ideale ervaring. Sony zorgt nu voor de optimale geluidservaring voor elke gebruiker en stelt de gebruiker in staat om naar muziek te luisteren en comfortabel vergaderingen bij te wonen. Deze klankdiversiteit wordt nu opgenomen in de LinkBuds-serie.



LinkBuds S ‘Ocean Blue’



De LinkBuds S was voorheen verkrijgbaar in 3 kleuren en het nieuwe oceaanblauw is nu toegevoegd om de gebruiker een stoere

uitstraling te geven. Het hoesje voor de oordopjes is gemaakt van gerecycled hars om de gerecyclede materialen van waterdispensers te gebruiken en het publiek een nieuw ontwerp te geven. Elk model van de LinkBuds-serie is gemaakt van plasticvrije verpakkingen en van de afvalonderdelen van auto’s. Dit toont de inzet van Sony om de impact van plastic op het milieu te verminderen.



De Sony Group is een programma gestart met de naam “Road to Zero”, dat tot doel heeft de ecologische voetafdruk in het milieu tegen 2050 te verminderen. Daarnaast zijn de programma’s voor middellange termijn met de naam “Green Management 2025” erop gericht het gebruik van gerecycled plastic materiaal te vergroten en het koolstofgehalte te verminderen door plasticvrije verpakkingen aan te bieden.



Donaties voor het behoud van de oceaan

De jaarlijkse productie van plastic producten neemt toe terwijl het gebruik van gerecycled plastic gelijk blijft. Daarom heeft Sony het initiatief genomen om een ​​percentage van de omzet te doneren aan Conservation International (CI) om het milieu en de biodiversiteit te beschermen. $ 2 van elk product zal de 58.824m2 van het oceaangebied beschermen.



Bluetooth-verbinding met multipoint

De LinkBuds-serie heeft nu de software-update voor multipoint Bluetooth-verbinding. Met deze functie kunnen twee apparaten tegelijkertijd worden aangesloten. Als de gebruiker bijvoorbeeld naar muziek luistert op een laptop en een oproep komt van de smartphone, schakelt de Linkbuds S automatisch over naar de oproep waardoor handsfree bellen mogelijk is.



De LinkBuds-serie, evenals de WF-1000XM4 draadloze oordopjes, hebben Multipoint Bluetooth-connectiviteit via een software-update. Vanaf november 2022 ondersteunen LinkBuds-modellen Multipoint Bluetooth-connectiviteit. De bekroonde WF-1000XM4-oordopjes zullen ook profiteren van deze intelligente Bluetooth-functie.



Beschikbaarheid

De LinkBuds S Ocean Blue kost ongeveer €200 en is vanaf november 2022 in Europa verkrijgbaar.