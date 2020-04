1 Wasmachine in 30 minuten

Haal het zeepbakje uit je wasmachine, maak schoon in een sopje en droog goed af. Verwijder ook eventuele zeepresten in de ruimte waar het doseerbakje in de wasmachine zit. Reinig grondig de filter die zich links- of rechtsonder bevindt. Laat vervolgens je wasmachine op 90 of 95 graden draaien, met een lege trommel én zonder wasmiddel. Eventueel kan je een scheut natuurazijn of een beetje soda toevoegen. De hoge temperatuur lost kalk, vet, vuil en zeepresten op… zodat je was fris blijft ruiken.