Met de handige Home Connect-app kan je de slimme huishoudtoestellen van Bosch bedienen en monitoren via de smartphone of tablet. Een handige nieuwe functie is de innovatieve wasmiddelscan van Bosch. Zo werkt het: vul het i-DOS-vak met vloeibaar wasmiddel en wasverzachter. Scan vervolgens de barcode op de verpakking van het wasmiddel, via de Home Connect-app. Die gaat vervolgens op zoek naar de optimale hoeveelheid wasmiddel, per merk en per soort wasmiddel. Zo beperken we het gebruik van wasmiddel en water tot een minimum!

Water besparen met ActiveWater Plus