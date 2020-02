Met Niko Home Control ben jij de dirigent van je huis. Dat is de boodschap die het Belgische Niko dit jaar op Batibouw uitdraagt, met de Niko Home App. Als bewoner bepaal je zelf hoe je verlichting, zonwering, aanwezigheidssimulaties en tal van sferen in huis instelt en bedient.

Na de installatie van Niko Home Control, maak je met de nieuwe Niko Home App op je smartphone zelf makkelijk verschillende ruimtes en sferen aan. Aangezien je geen modern bekabelingssysteem meer nodig hebt voor Niko Home Control, kan je het nu in elke woning toepassen op de kabels die al in de muur zitten. Ook na een kleine renovatie dus.

Wil je ’s ochtends graag een knop die alle verlichting uitschakelt wanneer iedereen uit huis is? Geen probleem: kies zelf welke schakelaar daarvoor het meest geschikt is. Of kleef een extra schakelaar op de muur, want ook de draadloze schakelaars uit het Niko gamma laten zich door de app bedienen.

Wil je graag dat een bewegingssensor voor gedimd licht zorgt op de trap? Jij stelt in welke sensor aanleiding geeft tot welke lichtsterkte. Of denk maar aan de aanwezigheidssimulator: jij kiest op welke manier je ongenodigde gasten doet vermoeden dat er toch iemand in huis is.

De eerste versie van de Niko Home app is op dit moment beschikbaar en zal de komende maanden nog met extra functies worden uitgebreid. Kom de app zelf ontdekken op Batibouw, hal 9, stand 308.

Niko Home Control is beschikbaar via de installateur, voor traditionele bekabeling en busbekabeling.

www.niko.be