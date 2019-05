De nieuwe tv-decoder wordt gradueel uitgerold na een testfase bij zo’n 20.000 klanten.

De decoder ziet er volledig nieuw uit qua design en heeft verschillende interessante functies aan boord. Zo zijn een aantal apps standaard aanwezig waaronder Netflix en YouTube. Wie 4K-materiaal via deze apps wenst te bekijken, kan dat. De decoder geeft namelijk 4K Ultra HD weer en dat met ondersteuning voor HDR.

De afstandsbediening krijgt spraakbesturing ingebouwd. Die stembediening verloopt via een spraaktoets die je voor elk commando moet indrukken. Hierdoor kan je zappen naar een programma of zender door de naam in te spreken, of krijg je een lijst met zoekresultaten te zien.

Doordat de afstandsbediening via radiofrequentie werkt, kan de decoder mooi weggestopt worden in een kast. Wie een recente tv bezit, kan dat al langer door de universele afstandsbedieningen die worden meegeleverd en setttopboxen zoals die van Telenet ondersteunen.

Een derde nieuwigheid is dat opnames niet langer op een harde schijf (binnenin de decoder) worden bewaard, maar in de cloud, dus op servers van Telenet. Dat zal ongetwijfeld op veel gejuich bij Telenet-klanten worden onthaald, want wie verwisselde van decoder was zijn opnames tot hiertoe kwijt.

De tv-box krijgt bovendien een nieuwe Telenet TV-app en bijpassende website. Die zal naast de bestaande Yelo Play app en website bestaan, omdat beide decoders van een volledig ander platform gebruik maken. Een mix van deze twee types decoders binnen één gezin is onmogelijk. Telenet belooft wel nog voor onbepaalde tijd de bestaande decoders te blijven updaten.

De nieuwe Telenet TV-app krijgt standaard wel een ‘cast’-mogelijkheid waardoor je de content kan sturen naar een tweede tv-scherm, die dit casten wel zal moeten ondersteunen.