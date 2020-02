Samsung voegt dit jaar met de S-series ook zogenaamde lifestyle soundbars toe aan het gamma. Deze soundbars zijn afgewerkt met Kvadrat-textiel en moeten een mooi alternatief vormen voor de zwarte balken die soundbars vandaag vaak zijn.

De S-Series soundbars zijn een knipoog naar de Citation-luidsprekers van zustermerk Harman Kardon. Ook die maken gebruik van het premium textiel van het Deense Kvadrat.

De soundbars passen met hun afwerking en afgeronde hoeken alvast beter in elk interieur. Naast de witte versie (HW-S61T) blijft er ook een uitvoering zwart beschikbaar (HW-S60T).

Kijken we even naar de specificaties dan zien we dat de soundbars zijn voorzien van zes speakers en een set-up van 4 kanalen. Een aantal van die speakers zijn speciale hoornluidsprekers die het geluid omhoog duwen (Acoustic Beam) en zo voor een meer kamervullend geluid zorgen.

Een afzonderlijke subwoofer wordt niet meegeleverd, die zit ingebouwd. Wie dat wenst kan wel nog uitbreiden met twee achterluidsprekers voor een surroundeffect, én zelfs een draadloze subwoofer. Daarvoor moet je de SWA-8500S kit afzonderlijk aankopen. Opgelet: de kit heeft wel een volledig ander design dan de soundbar.

De HW-S60T en S61T zijn voorzien van alle connectiemogelijkheden zoals Bluetooth, WiFi, en Spotify Connect. Aansluiten op de tv gebeurt via HDMI.

Later op het jaar volgen wellicht nog twee andere, eenvoudigere modellen in de S-series, de HW-S40T en de HW-S41T. Deze soundbars zijn opnieuw afgewerkt met Kvadrat-textiel, hebben een ingebouwde subwoofer maar moeten het wel stellen zonder de extra’s zoals Spotify Connect of Acoustic Beam. Deze soundbars kan je ook niet verder uitbreiden, en zijn met hun 2.0-kanaal set-up compacter.

