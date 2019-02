De iRobot Roomba i7+ leert bovendien de kamerindeling van een woning kennen zodat je via Google Assistant kan vragen om de woonkamer of speelkamer te stofzuigen.

Al enkele jaren zet iRobot een topreeks stofzuigers (Roomba 900) in de markt die niet langer zomaar door de kamer rijden maar gebruik maken van een ingebouwde camera die de kamer in kaart brengt. De Roomba i7+ zet die traditie voort en voegt daar nog wat extra functionaliteit aan toe.

Zo onthoudt de Roomba i7+ meerdere indelingen en namen van kamers, waarbij telkens specifieke schoonmaaktaken kunnen worden voorzien via de iRobot Home app. De robot leert iedere kamer kennen, met een maximum van tien indelingen. De stofzuiger onthoudt ook welke kamer reeds werd schoongemaakt en welke nog aan de beurt is. Daarnaast zijn veranderende omgevingen geen enkel probleem voor de Roomba i7+.

De robotstofzuiger is ook klaar voor Google Assistant zodat je schoonmaakopdrachten met je stem kan doorgeven, en dat voor elke kamer afzonderlijk.

De kers op de taart is echter de meegeleverde Clean Base die niet alleen dient als oplaadstation voor de robotstofzuiger maar ook in één adem het stofreservoir ervan leegt. Je kan dat station best beschouwen als een mini-stofzuiger met grote, afgesloten stofzak. In totaal kan het Clean Station het stofreservoir tot dertig keer na elkaar ledigen, zodat je wekenlang niet naar de stofzuiger dient om te kijken. Is de stofzak (die ongeveer 3 liter kan slikken) toch vol, dan krijg je een melding via de iRobot Home app.

De iRobot-stofzuigers beschikken al enige tijd over twee rubberen borstels die rechtstreeks contact maken met de vloer, geholpen door een automatische hoogteregeling van de schoonmaakkop. De ene borstel maakt het vuil los en de andere borstel beweegt in tegenovergestelde richting om het vuil op te ruimen. Het rubberen materiaal neemt alles mee, in tegenstelling tot borstelharen.

Andere eigenschappen van de robotstofzuiger zijn het lage ontwerp, een filter die 99 procent van de pollen, schimmels, huisstofmijt en katten- en hondenallergenen verwijdert, en de Dirt Detect Technology waardoor viezere plekken zoals de inkomhal extra goed worden schoongemaakt.

Goedkoop is de Roomba i7+-robotstofzuiger met Clean Base Automatic Dirt Disposal allerminst. Voor de meest complete versie tel je 1199 euro neer. Er is ook een versie zonder de Clean Base, die 899 euro kost. Beiden zijn verkrijgbaar vanaf 15 februari.

De Automatic Dirt Disposal wordt ook afzonderlijke verkocht voor 499 euro. De stofzakken voor het Clean Base, de Dirt Disposal Bags, zijn verkrijgbaar per drie stuks voor een adviesprijs vanaf 19,99 euro.