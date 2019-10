Geen nieuwe AirPods met ruisonderdrukking voorlopig, maar dochtermerk Beats doet het wel met de nieuwe Solo Pro on-ear koptelefoon.

De opvolger van de Solo3 Wireless is met de aanwezigheid van actieve ruisonderdrukking de AirPods dus een stap voor. Al moeten we zeggen dat in een grotere hoofdtelefoon het wel iets makkelijker in te bouwen valt.

De Beats Solo Pro gebruikt dezelfde Apple H1-chip van de meest recente AirPods en de dit voorjaar gelanceerde Powerbeats Pro. Daardoor kan je via Siri spraakopdrachten doorgeven of muziek delen.

De Lightning-aansluiting is nog steeds van de partij, een 3,5mm hoofdtelefoonaansluiting niet. Op de rechteroorschelp bevinden zich bedieningen om muziek af te spelen, te pauzeren, naar het volgende nummer te gaan of een telefoonoproep te beantwoorden.

Op de linkeroorschelp kan je tikken om de ruisonderdrukking in- of uit te schakelen.

Door de hoofdtelefoon op te vouwen schakelt hij zichzelf uit, een aan/uit-knop is niet aanwezig. De batterij houdt het zonder ruisonderdrukking ingeschakeld zo’n 40 uur uit. Met actieve ruisonderdrukking is dat 22 uur. Door de koptelefoon tien minuten op te laden, kan je weer drie uur voort.

In de VS verschijnt de Beats Solo Pro al eind deze maand voor 300 dollar. Exacte details voor Europa ontbreken nog.

Enkele Beats hoofdtelefoons