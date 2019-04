Loewe gaat verder op zijn elan en blijft leuke televisies introduceren. Zoals deze twee nieuwe modellen binnen de Bild 1 instapreeks.

De bild 1.43 en bild 1.49 met schermformaten van 43-inch en 49-inch zijn multifunctionele televisies met een 4K Ultra HD-resolutie. Elke Loewe bild 1 bevat krachtige hardware, die beperkingen in het transmissiepad van het beeldsignaal door middel van complexe eigen algoritmes van Loewe elimineert. Concreet voor de kijker levert dat betere kleuren, hogere contrasten en kwaliteit aan de randen op. Bewegingen zijn ook soepel.

Wie Loewe kent weet dat geluid even belangrijk is als beeld. Beide tv’s vullen de kamer met evenwichtig en overal even sterk geluid door het geïntegreerde luidsprekersysteem (40W).

De naar beneden gerichte luidsprekers zijn vanaf de voorzijde van het scherm niet zichtbaar en reflecteren het geluid de kamer in. De bijkomende woofers kregen een plekje onder de afdekking aan de achterkant van de tv. Wie dat nog onvoldoende vindt, kan optioneel extra speakers aansluiten (Loewe klang 1).

Sinds kort biedt Loewe ook de intelligente Mimi Defined-technologie aan op zijn tv’s. Die past het geluid van het televisietoestel aan op het luisterprofiel van elke kijker.

Beide bild 1-tv’s beschikken verder over een ingebouwde Bluetooth-muziekspeler waardoor je muziek vanaf je smartphone of tablet kan afspelen via de speakers van de tv. Ook internetradio is aanwezig.

Het scherm, dat ondersteuning biedt voor HDR10 en HLG, is zo goed als randloos. Het design van de tv is slank en modern, in het zwart, net zoals de vaste tafelvoet. De afstandsbediening, Loewe assist, is gemaakt van echt aluminium en is programmeerbaar zodat je ook aangesloten bronnen met dezelfde remote kan bedienen.