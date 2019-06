Na Samsung en Sony gaat ook LG een 8K-televisie in België en Nederland verkopen. Het gaat om de 88Z9, een OLED tv, die eind deze zomer beschikbaar is.

De 88-inch televisie maakt gebruik van een geavanceerd paneel met meer dan 33 miljoen zelfoplichtende pixels en zorgt voor levensechte kleuren in een brede kijkhoek, een oneindige contrastverhouding en echte zwarttinten.

De beelden zijn uitzonderlijk scherp op de 88 inch-TV dankzij de 8K Ultra HD-resolutie (7.680 x 4.320), dat overeenkomt met 16 keer het aantal pixels in Full HD en vier keer die van UHD.

Het 8K OLED-paneel, dat Dolby Vision-compatibel is, wordt aangedreven door de tweede generatie van de Alpha 9-processor. Deze processor verbetert de beeld- en geluidskwaliteit met deep learning-technologie en heeft toegang tot een uitgebreide database met visuele informatie. Hierdoor kan de chip de inhoud optimaliseren door de bronkwaliteit te herkennen en het beste algoritme te implementeren dat de meest realistische beelden garandeert.

De processor kan beelden opschalen tot de 8K-resolutie en heeft in vergelijking met de 4K-versie een verbeterde ruisonderdrukking in 6 stappen (4 stappen bij 4K). De processor analyseert ook omgevingscondities om het perfecte niveau van schermhelderheid te bereiken.

LG zet ook stevig in op de audioprestaties. Naast de ondersteuning voor Dolby Atmos kan de tv ook tweekanaalsgeluid upgraden naar virtueel 5.1 surroundgeluid. De processor analyseert ook de bron van het geluid en produceert verbeterde geluidseffecten in films, diepere bassen in de muziek en duidelijkere stemmen bij sportevenementen, aldus LG in de persmededeling.

Goed om weten is dat de tv ook HDMI 2.1 ondersteunt waardoor de tv klaar is voor 8K-content met 60fps. De tv ondersteunt ook automatic low latency mode (ALLM), variable refresh rate (VRR) en enhanced audio return channel (eARC).

In sommige markten biedt de tv ook ingebouwde versies van zowel Google Assistant als Amazon Alexa.

Een richtprijs werd nog niet genoemd, maar goedkoop zal de tv allerminst zijn.

Enkele bestaande LG televisies