Vandaag zijn draadloze bedieningen, geconnecteerde toestellen en spraakbediening geen uitzondering meer in onze woningen. Legrand voegt daarom dit najaar heel wat interessante nieuwe oplossingen naar voren binnen de verschillende merken.

Op het vlak van premium deurcommunicatie introduceert het merk BTicino twee nieuwe buitenposten in zwarte uitvoering, Sfera Luna en Linea 3000. Deze buitenposten hebben een dubbele marine coating en high resistance push button. Beide buitenposten zijn beschikbaar in een kit met een geconnecteerde binnenpost Classe 300 X13E waarin alle benodigdheden samen zitten om ze makkelijk te installeren.

Jurgen Van Zaelen, Product Manager Smart Home & Building automation bij Legrand: “In het basissegment bieden we een vernieuwend alternatief aan voor de klassieke opstelling van binnen- en buitenpost: met de Netatmo deurbel kunnen onze klanten een moderne stand alone-toepassing zonder binnenpost installeren. Belangrijke troeven zijn ‘people detection’, geen abonnementskosten en de Apple Homekit-compatibiliteit.”

Binnen het ecosysteem MyHome_Up kunnen installateurs en klanten via de digitale bedieningen Living Now verlichting, rolluiken, verwarming en elektrische apparaten flexibel verplaatsen en personaliseren. Er is ook integratie met de zelflerende spraakbediening Alexa.

Voor muziekfanaten is er de lancering van de nieuwe P5000-reeks van het Nuvo-muziekdistributiesysteem. Met een vermogen van maar liefst 2x 100W per zone en Airplay 2-compatibiliteit wordt het bestaande gamma vervangen door een online systeem dat eenvoudig inhaakt op allerhande streamingdiensten zoals Spotify en Deezer.

Het ecosysteem Home + Control wordt uitgebreid met modulaire componenten. Hierdoor kan een bestaande, oudere teleruptorinstallatie een upgrade krijgen naar een geconnecteerde installatie. De voordelen? Extra comfort, een doeltreffender energiemanagement en een vlottere bediening van zware elektrische verbruikers, zoals boiler, fornuis, laadunit voor de elektrische wagen of elektrische pomp van het zwembad.

Tot slot volgen er binnen het merk Legrand nieuwe bedieningen Valena Next with Netatmo en Living Now with Netatmo. “Aan de reeks Valena Next voegen we twee nieuwe oplossingen toe, namelijk een viervoudige scenariobediening – waarbij elke drukknop personaliseerbaar is – en een geconnecteerde dimmer-schakelaar met nulleider, waardoor de gebruiker ledlampen tot 150W vlekkeloos kan dimmen. Deze laatste toepassing komt er zowel in het standaard- als premiumsegment”, zegt Amaury D’Haese, Product Manager Wiring Devices & Smart Home Solutions bij Legrand.