De JZ2000 werd zonet virtueel voorgesteld naar aanleiding van de technologiebeurs CES en is de opvolger van de HZ2000.

Hij neemt alle eigenschappen van zijn voorganger over en voegt daar nog wat enkele features aan toe, zoals het afspelen via de HDMI-poorten van 4K 120 fps en de toevoeging van extra zijdelingse speakers.

De JZ2000 is beschikbaar in schermgroottes van 55 inch en 65 inch en ondersteunt de dynamische HDR-standaarden Dolby Vision en HDR10+, net zoals de adaptieve varianten hiervan, Dolby Vision IQ en het nieuwe HDR10+ Adaptive. Beiden passen de beeldkwaliteit aan op het omgevingslicht.

De nieuwe HCX Pro AI-processor detecteert of je films, sport of andere content bekijkt en stemt de beeld- en geluidskenmerken hierop af. Elke scène wordt afzonderlijk geoptimaliseerd op basis van een uitgebreide database. Als je bijvoorbeeld voetbal aan het bekijken bent, zal de processor het gras groener maken, en de spelers realistischer.

Deze processor maakt ook de nieuwe Gamemodus Extreme mogelijk. De inputlag werd verlaagd van 21,7 tot 14,4ms, zoals uit een live demo bleek. En bovendien kan minstens één poort overweg met HDMI 2.1-specs zoals 4K 120fps, VRR en ALLM.

De upfiring speakers – voor Dolby Atmos – krijgen het gezelschap van luidsprekers aan beide zijkanten van het scherm en nieuw is een ingebouwde subwoofer. Opnieuw werden alle speakers getuned door zustermerk Technics. Glenn Freemantle, die in Hollywood werkt als soundeditor aan films als Gravity, kon de tv als testen op geluidsvlak en was onder de indruk, zeker voor een eerste versie.

Veel vooruitgang is er met de oled-panelen niet meer te boeken en dus bracht Panasonic slechts hier en daar kleine verbeteringen aan. Zo zijn de piekhelderheid en de gemiddelde helderheid gelijkaardig aan die van de voorganger HZ2000. Vergeleken met conventionele oled tv’s (instappers?) heeft het Master HDR OLED Professional Edition-paneel wel een hogere helderheden en dus een hogere dynamisch bereik. In een demo in Cinema-modus haalde de tv 820 nits in gemiddelde helderheid.

De JZ2000 heeft nog steeds de cirkelvormige en draaibare tv-voet, terwijl als smart tv-platform nog altijd My Home Screen wordt gebruikt (versie 6.0).