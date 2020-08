Met de lockdown en Corona-maatregelen is het aantal uurtjes dat we gamen bij velen stevig de hoogte ingegaan. Een hoofdtelefoon die jouw prestaties in de game verbetert is dan handig meegenomen, zoals deze nieuwe Quantum van audiospecialist JBL.

Gamers weten dat ieder geluidje telt. Daarom lanceert JBL nu de Quantum-reeks die speciaal is ontwikkeld om de meest realistische geluidservaring ooit te produceren. Of je nu je vijanden achtervolgt in een FPS-game of meedoet aan epische MOBA-gevechten.

De topper in de reeks is de Quantum One (249 euro), een headset die gebruik maakt van JBL’s eigen QuantumSphere 360-geluidstechnologie. Visuele objecten in de game worden hierbij nauwkeurig gelokaliseerd en gekoppeld aan hun geluid. De hoofdtracking-sensoren en ruimtelijke audio zijn intensief getest door gamers over de hele wereld.

De Quantum 300, 400, 600 en 800 (80 tot 199 euro) doen een beroep op een andere geluidstechnologie van JBL, QuantumSurround. Die wordt aangedreven door eigen pc-software (QuantumEngine) die probeert hoogtekanalen na te bootsen.

De hoofdtelefoonreeks is geoptimaliseerd voor de pc maar kan ook overweg met consoles en mobiele toestellen, evenals met tools als met Discord, Teamspeak en Skype. Elke hoofdtelefoon beschikt over flip-up of afneembare boom microfoons met echo-onderdrukkingstechnologie. De JBL Quantum 800 en Quantum One bevatten ook actieve ruisonderdrukking.

JBL introduceert meteen ook een compatibele pc-speakerset, de JBL Quantum Duo (149 euro), die onder meer over lichteffecten beschikt.