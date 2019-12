2 Is 8K beter dan 4K?

Ja, technisch gezien wel want er zijn liefst viermaal zoveel pixels op een 8K tv als op een 4K tv. Maar kan je die verhoogde pixeldichtheid nog wel zien met het blote oog?

Jawel, als je dicht genoeg tegen de tv zit genesteld. Dan kan je meer details zien. Dat was niet anders bij 4K, waar je op een 65-inch tv van veraf amper verschil ziet met een Full HD-exemplaar. En dat is ook nu het geval met 8K.

Maar over welke kijkafstand dat dan exact gaat lopen de meningen uiteen. Wij baseren ons op onderstaande tabel.

Formaat Resolutie Min. afstand Max. afstand Optimale afstand 55-inch 4K 87 cm 234 cm 114 cm 55-inch 8K 87 cm 234 cm 52 cm 65-inch 4K 103 cm 277 cm 131 cm 65-inch 8K 103 cm 277 cm 61 cm 75-inch 4K 119 cm 319 cm 148 cm 75-inch 8K 119 cm 319 cm 79 cm 82-inch 4K 130 cm 349 cm 166 cm 82-inch 8K 130 cm 349 cm 79 cm 85-inch 4K 134 cm 362 cm 166 cm 85-inch 8K 134 cm 362 cm 87 cm

De minimale kijkafstand is de afstand die je minimaal van de tv zou moeten zitten. Het cijfer is gebaseerd op het perifeer zicht van onze ogen, wat gemiddeld 140 graden bedraagt en waarbij we het volledige scherm nog net kunnen overzien.

De maximale kijkafstand is gebaseerd op cijfers van THX. De ideale kijkafstand is berekend op de mate waarin onze ogen details kunnen detecteren, of pixels van elkaar kunnen onderscheiden. De cijfers gaan uit van perfecte ogen.

Wanneer je de tabel bekijkt zie je meteen dat de optimale afstand voor 8K enorm laag is, en je dus enorm dicht op het scherm moet zitten om het verschil in details te kunnen zien. Een 65-inch 8K-scherm zou je dus bijna kunnen aanraken als je ervoor zit (61 cm). Voor een 65-inch 4K-scherm is dat dubbel zo ver of 131 cm. Als je ergens tussen beide afstanden zit, zal je sommige, maar niet alle details in de 8K-resolutie kunnen zien. Zit je verder dan die 131 cm dan zal het 8K-scherm er voor jouw ogen uitzien als een 4K-scherm.

Dus puur op resolutievlak is een 8K-scherm pas de moeite als dat scherm voldoende groot is, en dan spreken we al van een professionele thuisbioscoop. Om meer details te onderscheiden zal je dus dichter op het scherm moeten zitten. Bepaalde beelden lenen er zich bijvoorbeeld ook beter toe. Denk aan de skyline van Manhattan met al zijn wolkenkrabbers, het bladerdak van een regenwoud of de veertjes van vogels in natuurdocumentaires.