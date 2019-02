Met de HT-X8500 en HT-S350 presenteert Sony twee nieuwe soundbars.

De HT-X8500 is een soundbar die de nieuwste surroundformaten Dolby Atmos en DTS:X iets toegankelijker maakt voor het grote publiek. Tot op heden was er enkel de HT-XF9000 Dolby Atmos soundbar, die we vorig jaar hebben getest.

De HT-X8500 is een 2.1-kanaals soundbar die via de Vertical Surround Engine een kamervullend Dolby Atmos geluid tracht te produceren zonder gebruik te maken van plafondweerkaatsing of omhooggerichte speakers. Centraal in de soundbar zijn twee woofers ingebouwd zodat een afzonderlijke subwoofer niet nodig is.

Ook bij films of series die niet over een Dolby Atmos-soundtrack beschikken probeert de soundbar het geluid om te zetten naar 7.1.2 geluidskanalen. De ingebouwde dubbele subwoofer levert een diep basgeluid en met de cinema audio-modus worden filmliefhebbers helemaal meegenomen in het verhaal.

Erg nuttig is dat de HT-X8500 over HDMI eARC beschikt. Daardoor kan Dolby Atmos-geluid afkomstig van bijvoorbeeld de Netflix-app op je tv worden overgedragen naar de soundbar, en ook daadwerkelijk worden weergegeven. Ook aanwezig zijn Bluetooth 5.0 en NFC.

De soundbar is 89 cm breed en 6,4 cm hoog en heeft een metalen speakerrooster.

HT-S350

De HT-S350 soundbar is eerder een instapmodel dat wel een beroep doet op een draadloze subwoofer. Voor het virtuele surroundgeluid (max. 320W) staat ditmaal S-Force PRO Front Surround in. Zowel films, Netflix-series, tv-programma’s als muziek via Spotify (via Bluetooth) worden hoogwaardig weergegeven via de ingebouwde Dolby Digital audioprocessor.

Dit model is uitgerust met HDMI ARC voor het eenvoudig koppelen met een televisie, en ook Bluetooth en NFC.

Prijzen en verkrijgbaarheid

De HT-X8500 is vanaf april 2019 verkrijgbaar en kost 400 euro; de HT-S350 is er vanaf mei 2019 voor 260 euro.