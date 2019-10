4 Waar ga je de hoofdtelefoon voor gebruiken?

Nu we belangrijke kenmerken als design, draadloos of niet, en actieve ruisonderdrukking achter de rug hebben, moet je nadenken waarvoor je de hoofdtelefoon zal gebruiken.

Een hoofdtelefoon om mee te gaan sporten vergt heel wat andere eigenschappen dan een hoofdtelefoon die je gebruikt om te gamen, of eentje waarmee je op de fiets naar muziek luistert.

We denken concreet aan volgende scenario’s:

Kantoor en pendelen

Een hoofdtelefoon voor kantoorgebruik voldoet best aan twee voorwaarden: een goede isolatie voor geluiden van buitenaf – denk aan de luidruchtige telefoongesprekken van je collega’s – en een langdurig draagcomfort waardoor je de dag zonder rode oren doorkomt.

Qua hoofdtelefoon beland je dan al snel bij de over-ear hoofdtelefoons met actieve ruisonderdrukking (of noise cancelling). Ook de pendelaar of scholier, zeker degene die regelmatig het openbaar vervoer neemt – is gebaat bij zo’n ruisonderdrukkingsfunctie.

Vergelijk de nieuwste hoofdtelefoons met actieve ruisonderdrukking

Voor hoofdtelefoons met ruisonderdrukking kan het prijsverschil oplopen als je de keuze maakt tussen een bedrade of draadloze versie. De draadloze variant is snel duurder.

Sporthoofdtelefoons

De sporters onder ons zullen het beamen. Een hoofdtelefoon zit best zo comfortabel mogelijk, mét de nodige bewegingsvrijheid. In theorie kies je dus best voor een in-ear hoofdtelefoon die draadloos is én zweetbestendig of waterdicht.

Gaming-headsets

Hoofdtelefoons voor de gamers onder ons vergen een iets andere benadering. De beste geluidskwaliteit is geen streefdoel op zich, maar ze moeten bijvoorbeeld wel mooi de richting van het geluid kunnen aangeven. Je wil toch graag weten of iemand je besluipt, of vanwaar de regen van kogels afkomstig is?

Ook een stevige bas, voor de weergave van explosies of crashes, is een meerwaarde. Ze zitten best ook best lekker comfortabel voor lange speelsessies, en beschikken over een goede microfoon voor communicatie met medespelers.

Voor draadloze gaming-headsets is een stabiele, draadloze verbinding een must.

Audiofiel: high-end koptelefoons

Wie lekker achterover gezakt naar een goede pot muziek wil luisteren, zoekt best een exemplaar bij de gekende HiFi-merken. Zij zetten sterk in op de geluidskwaliteit, en de hoofdtelefoons worden vaak met kwaliteitsmaterialen afgewerkt.

Wie een duurdere high-end hoofdtelefoon overweegt, is niet klaar met enkel de aankoop van die hoofdtelefoon. Ook de volledige keten – de weg die de muziek aflegt van de bron tot je oren – moet in orde zijn. Denk dan in eerste instantie aan een hoofdtelefoonversterker of een DAC – een digitaal-naar-analoog omzetter.

De betere hoofdtelefoon kan ook overweg met hoge-resolutie audio of hi-res audio, waardoor er meer details en een completer geluid te horen zijn.