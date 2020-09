Met trots stelt AEG hun nieuwste wasmachine en droogkast voor: 9000 series Premium Edition. De toestellen werken uitstekend op zichzelf, maar nog beter samen. Met hun uniform design, bijbehorende cycli en gedeelde smartphone-app zal ook jij onder de indruk zijn.

Wanneer ze aangesloten zijn, kunnen ze een volledig geïntegreerde wasservice leveren in minder dan 3 uur, zonder dat sorteren nodig is. Uitzonderlijke zorg wordt standaard geleverd met de gepatenteerde SoftWater-technologie, waardoor kleding er langer als nieuw blijven uitzien. Terwijl de 3DScan-technologie van de droogkast vocht diep in de kledingstukken kan detecteren. De afgeleverde resultaten zijn dan ook nauwkeurige en betrouwbaar.

9000 Series wasmachine

Langere bescherming van kleding

Dagelijkse wasbeurten kunnen in minder dan een uur gebeuren, in 49 minuten om precies te zijn, met de MyWash-cyclus. Dit programma is perfect geoptimaliseerd voor dagelijkse gemengde ladingen van 5kg. Uw kleding wordt langer beschermd door een energiezuinige verzorging bij lage temperaturen.

ProSteam Technologie is minder strijken

De 9000 series wasmachine gebruikt stoom als een snelle en gemakkelijke manier om gekruikte kleding op te frissen zodat ze klaar zijn om te dragen. De korte, zachte stoomprogramma’s verwijderen geurtjes veilig en verminderen kreuken in droge stoffen. Een andere optie is om de wascyclus te beëindigen met een zachte stoom waardoor kleding niet of nauwelijks hoeft te worden gestreken.

Met SoftWater-technologie

De gepatenteerde SoftWater-technologie maakt kleding van nature zachter en laat de wasmiddelen optimaal werken. Het ionenwisselingsfiltersysteem optimaliseert het water dat in de trommel sijpelt, zodat jouw wasproducten met maximale efficiëntie werken, zelfs bij de laagste temperaturen. Zacht genoeg om stoffen zacht aan te laten voelen en kleuren er op hun beste uit te laten zien.

9000 Series droogkast

Zacht en snel drogen voor gemengde ladingen

Gemengde ladingen krijgen met de MyDry-cyclus nauwgezette zorg. In combinatie met de 9000-serie Premium Edition wasmachine duur een droog-tot-droogcyclus minder dan 3 uur. Sorteren is niet nodig: katoen en synthetisch materiaal worden samen optimaal verzorgd.

3DScan-technologie wil zeggen precisie drogen

Het FiberPro-systeem met 3DScan-technologie meet met behulp van sensoren de vochtigheid in kledingstukken. Het detecteert vocht en past de tijd aan om nauwkeurig te drogen. Zelfs voor dikke en gelaagde kleding. Donsjassen behouden hun uiterlijk en tot 30% hogere thermische isolatie in vergelijking met klassiek drogen.

Bescherming op maat met AbsoluteCare®-systeem

De programma’s in het unieke AbsoluteCare®-systeem regelen nauwkeurig de beweging en temperatuur van de droogtrommel. Wol wordt plat tegen de trommel gehouden om het plat drogen na te bootsen. Outdoorkleding krijgt precies de juiste hoeveelheid warmte om de volledige functionaliteit van hun waterdichte membraan te herstellen. Elke stof krijgt de juiste beweging en temperatuur om het volledig te drogen, met behoud van kwaliteit, look en feel.

Veilige, lage temperaturen

De AEG SensiDry-technologie onttrekt vocht uit stoffen op de helft van de temperatuur van conventionele droogkasten, zonder de droogtijd aanzienlijk te verlengen. Dit zorgt ervoor dat stoffen nooit aan onnodige hitte worden blootgesteld. Je kleding zal de texturen die ze hadden op de dag dat je ze kocht, lang behouden. En de lage temperatuur helpt je ook energie te besparen.

Connectiviteit. Voor een naadloze communicatie tussen beide toestellen

Connectiviteit verbindt de wasmachine en droogkast naadloos via de My AEG Care-app. Deze toont de totale looptijd voor zowel wassen als drogen. Je ontvangt een waarschuwing wanneer de waslading moet verplaatst worden en adviseert over de optimale droging.