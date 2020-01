De reeks krijgt onder meer een draagbare speaker op batterijen en een wekkerradio met draadloze oplaadmogelijkheid voor een smartphone.

Vorig jaar werd de Citation-reeks met succes gelanceerd, nu breidt het assortiment dus stevig uit. De nieuwe producten werden bekendgemaakt op de technologiebeurs CES 2020.

Wie als merk een volledig assortiment draadloze speakers in de markt zet, kan niet langer achterblijven met een echte draagbare speaker op batterijen. Zo ook Harman Kardon dat met de Citation 200-luidspreker een leuke propositie lijkt te hebben vergeleken met de Sonos Move of Bose Portable Home.

De Citation 200 (299 euro) is ontworpen met een oplaadhouder, heeft IPX4 spatwaterdichte bescherming terwijl de batterij het acht uur uithoudt.

Nog interessanter is de Citation Oasis (199 euro), een heruitvinding van de traditionele wekkerradio. De speaker heeft niet alleen de typische functies als ingebouwde wekker en tijdsweergave maar nu ook muziekstreaming en, echt handig, een draadloze oplaadmogelijkheid voor smartphones.

Een andere bijzonderheid is de slaapstand van de Oasis: die schakelt tijdens de nachtelijke slaapuren de Wi-Fi uit.

Een derde toevoeging aan het gamma is de 210 watt sterke Citation Multibeam 700 (499 euro), een compacte soundbar die optioneel kan worden gekoppeld aan de compacte en draadloze subwoofer Citation Sub S (399 euro). Beide speakers werken via de WiSa-technologie.

Meer over de Citation line-up, die overweg kan met spraakbediening via Google Assistant en multiroom audio biedt, kan je nalezen in twee recente reviews die we deden van de speakers:

Review: Harman Kardon Citation 500 en Citation One speakers

Review: Harman Kardon Citation Soundbar + Sub

De nieuwe producten in de Citation-serie moeten beschikbaar zijn in de loop van het voorjaar.