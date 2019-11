De Citation Bar van Harman Kardon heeft een adviesprijs van 1000 euro en dus mogen de verwachtingen gerust ietsje hoger zijn. Zeker als je weet dat je al voor enkele honderden euro’s een soundbar in huis kunt halen. We konden de Citation Bar samen met de los verkrijgbare Citation Subwoofer enkele dagen uitproberen en dit is ons verdict.

Design en plaatsing

De Citation Bar en Sub maken deel uit van een groter geheel van Citation-producten, een achttal om precies te zijn. Zij kunnen bovendien op verschillende manieren met elkaar worden gekoppeld en zo een multiroom audiosysteem, stereopaar of surroundsysteem vormen. Bovendien kan je ze met je stem bedienen, dankzij de ondersteuning voor Google Assistant en kan er gestreamd worden via Chromecast.

Alle Citation-luidsprekers hebben als gemeenschappelijk designkenmerk een luxueuze afwerking met Kvadrat-textiel. Zo ook deze soundbar en subwoofer die daardoor verrassend licht ogen, zeker in de lichtgrijze versies zoals onze testexemplaren (er is ook een zwarte versie van elke speaker). Daarmee zet Harman Kardon zich duidelijk af tegen vele andere soundbars in de markt die doorgaans zwartkleurige industriële ontwerpen krijgen.

Die lichtheid wordt nog eens extra in de hand gewerkt door de breedte van de soundbar: 115 cm. De brede soundbar past dan ook best bij tv’s die 49-inch en liever nog wat groter zijn. Zeker als deze tv’s steunen op twee voetjes en je de soundbar ertussen wenst te plaatsen. De geringe hoogte van 6,4 cm laat zelfs toe hem onder bepaalde tv’s te plaatsen.

Lukt dit allemaal niet dan kan je de soundbar nog altijd aan de muur hangen. Daartoe worden trouwens twee wandbeugels meegeleverd, al kan je hem niet gekanteld tegen de muur hangen en steekt hij daardoor een beetje uit. Harman Kardon houdt bij het afspelen van audio wel hiermee rekening door een speciale wandmodus in de instellingen.

Een stuk forser uitgevallen is de afzonderlijk aan te kopen Citation Sub (799 euro), een subwoofer die net zoals de andere toestellen in de Citation-lijn hetzelfde omhulsel kreeg en afgeronde vormen heeft. Het blijft wel een fors uitgevallen toestel met afmetingen van 45 x 33 x 38 cm, dus hem even onder je sofa wegmoffelen zit er niet in. In zijn voordeel speelt dat hij even chique is afgewerkt als de soundbar.

De grote kast van de subwoofer heeft evenwel als belangrijk voordeel dat er een 10-inch woofer in past met een baspoort achteraan.

De soundbar en subwoofer kunnen desgewenst nog het gezelschap krijgen van twee extra draadloze achterluidsprekers (Citation Surround) om zo tot een 5.1-surroundopstelling te komen. De soundbar geeft zelfstandig ook al 5.1-geluid weer. Hoe dat klinkt lees je verderop. Ondersteuning voor Dolby Atmos of DTS:X ontbreekt. Jammer als je weet dat deze surroundformaten al opduiken op soundbars in dezelfde prijsklasse of lager.

Net zoals bij de duurdere Citation 300 en 500-speakers zien we hetzelfde aanraakgevoelige kleurenschermpje terugkomen op de Citation Bar. De opties hierbij zijn iets anders, daarover later meer.

Talrijke aansluitingen

De Citation Bar heeft aan de achterzijde een heleboel aansluitingen. Te beginnen met liefst vier HDMI-poorten waarvan één met ARC (Audio Return Channel) om de soundbar aan de televisie te koppelen. De drie HDMI-ingangen zijn tegenwoordig geen luxe meer met steeds meer mediaspelers en spelconsoles die de woonkamer sieren. De HDMI-poorten zijn van het type 2.0 met 4K/60p ondersteuning, en geven HDR10 en Dolby Vision door.

Andere aansluitingen zijn een optische audio-ingang, een ethernetpoort en een 3,5mm aux-aansluiting. Er is ook een connector om de meegeleverde infrarood repeater op aan te sluiten.

Installatie en koppeling met Google Home en Google Assistant

Het onderscheidende kenmerk van deze soundbar is zonder twijfel zijn ingebouwde Google Assistant. Bij de installatie moeten we er dus de Google Home app bijnemen. Harman Kardon voorziet immers niet langer een eigen app.

De herwerkte Google Home-app is al iets overzichtelijker dan vroeger. In enkele stappen voeg je de luidspreker toe aan je woning, en een bepaalde kamer. Ga je voor de eerste maal aan de slag met Google Home en Google Assistant dan is wel even zoeken geblazen in de instellingen en kan verwarring optreden.

Voor het doorgeven van stemcommando’s (‘speel Billie Eilish af’) via Google Assistant moet je namelijk eerst jouw favoriete muziekstreamingdienst linken en met Spotify, Google Play Music en YouTube Music is het aanbod beperkt. Via stembediening kan je dus enkel muziek opvragen van deze drie.

Gelukkig heeft de soundbar ook Chromecast aan boord waardoor je muziek kan streamen vanuit de app van zowat elke grote muziekstreamingdienst: niet alleen Spotify en YouTube Music maar ook Apple Music, Tidal, Qobuz en Deezer. Werkt dat niet dan is er nog altijd Bluetooth.

Dankzij de ondersteuning voor AirPlay 2 kunnen ook Apple-gebruikers muziek en geluid sturen naar de soundbar. We deden onder meer de test met de YouTube-app op een iPad. Ook spraakbediening via Siri lukte deels.

De subwoofer koppel je via een eenvoudige pairing-modus aan de soundbar. Daarvoor heb je enkel het kleine scherm op de soundbar nog, en niet de Google Home app.

Bediening

De soundbar kan je op verschillende manieren gaan bedienen: via de meegeleverde afstandsbediening, via de afstandsbediening van je tv (of een andere universele remote), via het aanraakscherm en tot slot via spraakbediening (Google Assistant).

Om de Google Assistant te activeren starten we dus onze vraag met “Hey, Google” of “OK, Google”. Geen probleem voor verbindingen via Bluetooth of WiFi waar we vlot kunnen communiceren met de Google Assistant. Maar met als bron een optische audiokabel staat de Google Assistant als gedempt aangemerkt, te herkennen aan ledlampjes die amberrood oplichten. Dat blijven ze ook wanneer we via de instellingen de microfoon opnieuw inschakelen. Kijken we ‘s avonds laat televisie dan is dat vervelend in een donkere zithoek.

Google Assistant beschikt ook over ‘Voice Match’ waarbij het de stem van verschillende gebruikers kan herkennen. Dat is handig om bijvoorbeeld persoonlijke afspeellijsten op te roepen via de Assistant.

Een andere manier van bedienen is via het kleine aanraakscherm bovenop, en twee volumetoetsen. In tegenstelling tot de gewone Citation-speakers zien we op het schermpje wat extra opties opduiken zoals een submenu met alle mogelijke aansluitingen (HDMI, optisch, AUX en Bluetooth) en een optie om de microfoon voor Google Assistant uit te schakelen.

In een ander menu kan je kiezen uit vier geluidsmodi (Movie, Standard, News en Music), de virtueel surround-instelling of nachtmodus. Ook de opstelling van de speaker zelf (wandmodus van de soundbar, koppeling met de sub en lipsync-instellingen) vinden we hier terug, net zoals een manier om infraroodcommando’s aan te leren voor een andere afstandsbediening.

De belangrijkste opties zijn trouwens ook allemaal op de meegeleverde afstandsbediening terug te vinden. Die is handig om snel het volume te regelen (kan ook via de afstandsbediening van je tv als je via HDMI ARC bent gekoppeld), een geluidsmodus te kiezen of de microfoon uit te schakelen.

Geluid

De soundbar heeft een speaker lay-out met drie kanalen, met telkens twee woofers en een 20mm tweeter. Hij heeft een vermogen van 150 watt en kan overweg met Dolby Digital en DTS maar niet recente surroundformaten zoals Dolby Atmos en DTS:X.

De soundbar kan probleemloos zonder de subwoofer functioneren. De weergave van dialogen is dankzij het centerkanaal erg helder en duidelijk, en veel details zal je niet missen. Dat bleek tijdens het bekijken van de nieuwe topreeks van Apple Plus, The Morning Show, waar conversaties en discussies de hoofdbrok uitmaken van de soundtrack.

En ook in muziek met veel dynamiek kan de soundbar overgangen vlot de baas. De speaker lay-out en breedte van de soundbar zorgen voor een mooi stereogevoel.

Maar bij heel wat muziek, tv-series en films vonden we het laag te weinig aanwezig. Voor echte beleving en emoties valt de soundbar daarom net iets te licht uit. Zeker als je de soundbar gaat vergelijken met andere oplossingen zoals de Sonos PlayBar die toch wel ietsje meer van cachet geeft.

Plaatsen we de Citation subwoofer erbij is de meerwaarde meteen duidelijk. De filmbeleving krijgt door de subwoofer een echte boost. In Batman Begins uit 2005 is dat duidelijk te merken in de scène waar we voor de eerste maal de Batmobiel te zien en te horen krijgen.

De subwoofer kost je zoals gezegd een flinke duit maar je mag er prat op gaan dat je ook een echte subwoofer in de plaats krijgt. Eentje die niet als aanhangsel van een soundbar werd ontworpen, zoals wel vaker het geval is bij goedkopere soundbar + subwoofer sets. Eentje die je ook wat verder weg van de soundbar kan plaatsen, en die je met je oren niet kan lokaliseren. Doorgaans een goed teken.

Veel van de geluidsmodi lijken niet zoveel toe te voegen. Bijvoorbeeld Virtual Surround voegt amper surroundgeluid toe, en tussen de andere vier modi hoorden we niet zoveel verschil.