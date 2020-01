Het is Google menens met de gamestreamingdienst Stadia. In 2020 moeten er meer dan 120 games bijkomen. Over enkele maanden volgt er ook ondersteuning voor 4K-games in de browser.

Van de 120 titels zijn er meer dan tien exclusief gemaakt voor Stadia, vertelt Google op zijn Stadia Community Blog. Die tien games moeten nog in de eerste jaarhelft van 2020 gaan verschijnen.

De volgende drie maanden voegt Google ook volgende nieuwigheden toe aan Stadia: