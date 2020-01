Met de nieuwe functie Ingeplande Acties kan je aangesloten slimme toestellen op een bepaald uur laten in- of uitschakelen. De functie moet later dit jaar actief zijn.

Op de CES liet Google weten de kaap van 500 miljoen actieve gebruikers van de Google Assistant gerond te hebben. Tegelijk zijn er nu al meer dan 1 miljard toestellen wereldwijd in omloop waarop Google Assistant staat geïnstalleerd.

Dit jaar volgen er ook een heleboel nieuwe apparaten die compatibel zijn met Google Assistant. In het blogbericht van Google worden toestellen zoals de Philips Hue HDMI Sync Box, D-Link Outdoor Wi-Fi Spotlight camera en de Somfy TaHoma Hub genoemd.

Voor 2020 volgen alvast een heel pak nieuwe functies voor Google Assistant:

Ingeplande acties

Zo kan je bijvoorbeeld de Google Assistant vragen om een compatibele airconditioner of robotstofzuiger op zelfgekozen tijdstippen te laten werken.

Digitale post-its

Op Smart Displays komt er een nieuwe functie voor het aanmaken en bewaren van notities, een soort van digitale post-its. Iedereen in huis kan zonder in te loggen de digitale notities bekijken en nieuwe creëren. De notities kan je met spraakbediening aanmaken. Zeg bijvoorbeeld “Hey Google, leave a note that says I already fed Max breakfast.”

Contacten delen en snel bellen

Later dit jaar kan je ook de 10 belangrijkste contactpersonen binnen een huishouden delen. Via een spraakopdracht als “Hey Google, bel Dirk” kan je dan een gesprek starten. Een andere manier is om op de naam van de contactpersoon te klikken in de lijst met contacten op het Smart Display.

Webpagina’s voorlezen

Google is ook met testen bezig om webpagina’s op het internet voor te lezen. Het gaat dan om artikels, blogs of andere verhalen die zo natuurlijk mogelijk luidop worden voorgelezen. De inhoud kan bovendien vertaald worden naar meer dan 40 talen. Functies als automatisch scrollen en aanduiden van de voorgelezen tekst worden tegelijk weergegeven op het scherm van Android-telefoons.

Update voor Android TV

Google laat ook weten dat Google Assistant dit jaar naar de televisies van Samsung komt. Er komt ook een update voor Android TV die beter samenwerkt met de ingebouwde microfoons van de tv. Zo zal bijvoorbeeld vragen kunnen stellen aan de Google Assistant als de tv is uitgeschakeld.