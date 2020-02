Vanaf vandaag zal Orange eSIM, de opvolger van de simkaart, ondersteunen in België. Het heeft hiermee de primeur onder de Belgische telecomoperatoren.

De eSIM – of voluit embedded SIM – is een kleine chip die direct in bijvoorbeeld een smartphone is geplaatst en alle functionaliteit van een plastic simkaartje overneemt.

De komst van de eSIM belooft heel wat voordelen. Zo zullen gebruikers met zowel een professioneel als een eigen abonnement makkelijk een nieuw eSIM-profiel kunnen toevoegen en tussen accounts switchen. Ook buitenlanders of expats kunnen snel een lokaal abonnement afsluiten.

Met de ondersteuning van eSIM is Orange Belgium in de nabije toekomst in staat nieuwe specifieke abonnementsdiensten aan te bieden voor andere toestellen dan de smartphone, zoals tablets en smartwatches. Onder meer een bepaalde versie van de Apple Watch werkt met een eSIM.

Hoe gaat de overgang juist in zijn werk? Residentiële klanten met een compatibele smartphone zullen niet langer een simkaart in hun toestel moeten plaatsen om toegang te krijgen tot het netwerk van Orange Belgium. In plaats daarvan zal Orange Belgium de ingebouwde eSIM in gebruik nemen. Door middel van een simpele QR-scan zullen klanten hun gegevens in een uniek gebruikersprofiel op het toestel kunnen uploaden, dat hun veilig toegang verschaft tot het netwerk van Orange Belgium.

Maar dat kan allemaal pas na een grondige identiteitscontrole. In een eerste fase zal de klant nog altijd naar een shop moeten om zijn/haar identiteit te bewijzen. Maar Orange Belgium ontwikkelt nu al nieuwe en verder gedigitaliseerde oplossingen, zodat de identificatie binnenkort volledig online kan gebeuren. In een latere fase zal de eSIM ook voor B2B-klanten beschikbaar gemaakt worden.

Orange Belgium neemt jaarlijks niet minder dan 2 miljoen nieuwe simkaarten in gebruik. Het bedrijf voorspelt dat eSIM het marktaandeel van de klassieke simkaarten op de Belgische markt tegen 2025 zal overstijgen en verwacht bijna 100 % van de markt te bereiken tegen 2030.

De meeste smartphonefabrikanten zetten momenteel inderdaad zwaar in op embedded SIMs om de eenvoudige reden dat als het simkaartsleufje wordt afgeschaft, er ruimte vrijkomt voor andere componenten.