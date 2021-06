Steelstofzuigers en dan voornamelijk draadloze exemplaren, maken sinds geruime tijd hun opmars en hebben ondertussen een vaste stek veroverd in de schappen van elke elektrowinkel. Wanneer de aankoop van een nieuwe stofzuiger wordt overwogen, lijkt men toch nog eerder te neigen naar de vertrouwde sledestofzuiger uit vrees dat een draadloze steelstofzuiger te weinig zuigkracht heeft of de autonomie van de batterij onvoldoende is.

We mochten de Rowenta X-Force Flex Animal Care enkele weken geleden opnemen in ons huishouden met 2 pluizige katten en deze onderwerpen aan een grondige test. Onze kennismaking bleek aangenaam en nam alle vooroordelen weg!

Uitpakken en installeren

Bij het uitpakken van het toestel merken we al meteen op dat met de bijgeleverde accessoires over alle mogelijke situaties goed is nagedacht: Een kierenzuiger voor de moeilijk bereikbare plekjes, een mini-elektroborstel mét led-verlichting en een sofaborstel voor kleinere stoffen oppervlakken, een grote elektroborstel voor vloeren en tapijten, 2 (!) uitwasbare filters en een basis voor wandmontage van het toestel en opberging van de accessoires.

We monteren de basis aan de muur in de berging, verbinden deze met de stekker in het stopcontact en schuiven de steelstofzuiger in de basis om op te laden. De batterij kan ook rechtstreeks opgeladen worden, maar daarvoor dien je deze te verwijderen van de stofzuiger en dat lijkt ons minder handig. Na 3 uur is het toestel volledig opgeladen en kunnen we aan de slag.

Het toestel in actie

We starten met het grotere werk en schakelen het toestel in om keuken en leefruimte schoon te maken. De Rowenta X-Force Flex Animal Care start automatisch in Eco-stand en dat blijkt een voldoende krachtige stand te zijn om alle zichtbare vuil weg te nemen. Met een simpele duw op de knop verhoog je de zuigkracht naar de Max-functie en met de wijsvinger schakel je de Boost-functie in en uit. Deze laatste 2 functies lijken zeer praktisch voor een groot karwei, maar onnodig voor een gewone stofzuigbeurt.

Het toestel verrast door de wendbaarheid van de elektroborstel en gaat geen enkele uitdaging uit de weg! Met een eenvoudige klik op de knop van de buis plooit deze zich om moeiteloos onder zetels en meubels te reinigen. Dankzij de led-verlichting vooraan de borstel, zie je letterlijk elk stofje in het toestel verdwijnen.

De grootste test moet nu nog komen: we verwijderen de flexibele buis die netjes rechtop blijft staan en monteren de mini-elektroborstel. Opnieuw in Eco-stand blijkt de Rowenta X-Force Flex Animal Care een kampioen en worden alle hardnekkige kattenharen zorgvuldig verwijderd!

Met nog de helft van de batterij beschikbaar lijkt ons enthousiasme nu niet meer te temperen en we begeven ons richting draaitrap. Een klus waar we met de sledestofzuiger meestal geen zin in hebben door het geklungel met de elektriciteitskabel aan de ene kant en het gewicht van het toestel dat je samen met de de telescopische buis meezeult aan de andere kant. Ook hier stelt de Rowenta X-Force Flex Animal Care ons niet teleur. Met amper 3 kg in de hand wordt ieder vuiltje met gemak verwijderd en wordt het bestaan van de sledestofzuiger vergeten.

Na 45 minuten in Eco-stand te hebben gewerkt, krijgen we het signaal op het bedieningsscherm dat de batterij aan opladen toe is. We verwijderen het stofreservoir en wassen de filter uit onder de kraan. De filter kan zijn tijd nemen om te drogen aan de buitenlucht en we maken gebruik van de 2de filter om het toestel gebruiksklaar te houden.

Het valt na enkele dagen gebruik van de Rowenta X-Force Flex Animal Care op dat het toestel zich geruisloos heeft geïntegreerd in ons dagelijks leven. Het vergt geen enkele moeite om de stofzuiger ter hand te nemen om de keuken even snel schoon te maken, de deurmat te stofzuigen of de zetels te ontdoen van dierenhaar. Dit is een blijvertje!

We hebben de volgende voordelen mogen ondervinden:

Eco-stand krachtig genoeg voor standaard schoonmaken

Autonomie van maar liefst 45 minuten in de Eco-stand

Flexibele buis om ver onder meubels te reiken

Elektrische borstel en mini-elektroborstel met uitneembare roterende borstel om ieder vuiltje op te nemen

Overzichtelijk bedieningspaneel met monitoring van het batterijpercentage

2 uitwasbare filters meegeleverd

Groot stofreservoir (0,9L) dat eveneens uitwasbaar is

Gemakkelijk switchen van accessoires

Wist je trouwens dat de producten van Rowenta zijn ontworpen om gemakkelijk te repareren? Ze garanderen een snelle en goedkope levering van onderdelen gedurende minstens 10 jaar met wereldwijd 6500 reparatiecentra!