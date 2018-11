Op de IFA konden we er al een glimp van opvangen, maar nu is het officieel. Loewe rust zijn televisies uit met het gepersonaliseerde geluidssysteem Mimi Defined.

Mimi Defined is een gepatenteerde, internationaal bekroonde technologie van het bedrijf Mimi. Het werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met het universitair ziekenhuis Charité in Berlijn.

Dankzij Mimi Defined kan het geluid dat van de Loewe-tv afkomstig is worden aangepast aan elke persoon die meekijkt. Waar dat vroeger enkel via een hoofdtelefoon kon, wordt het nu realiteit met de soundbar op de Loewe-tv en eventueel extra luidsprekers.

Het idee achter Mimi Defined is dat iedereen geluid anders ervaart. Hetzelfde muzieknummer kan anders klinken van persoon tot persoon. Bovendien verandert ons gehoor over de jaren heen.

Mimi Defined wil daarom voor iedereen een individuele hoorervaring aanbieden. Concreet wordt via een korte gehoortest – via de Mimi-app – op verschillende frequenties een persoonlijk profiel aangemaakt. Ook zonder een test kan Mimi Defined een profiel aanmaken via de tv, gebaseerd op leeftijd. In beide gevallen wordt er gebruik gemaakt van een gigantische database met een miljoen gehoortesten uit 150 landen.

Het resultaat mag er zijn. De verschillende klanken worden harmonieus tot leven gebracht. Elk detail van een geluidsopname wordt hoorbaar en spraak wordt veel beter verstaanbaar. Zelfs als het volume lager staat, moet men niet aan kwaliteit inboeten.

Deze innovatieve technologie werkt zowel standalone als aangepast aan een vooraf ingestelde groep kijkers – voor alle generaties en alle gezinnen.

Compatibele televisies

Zowat alle recente Loewe-televisies zijn compatibel met Mimi Defined en kunnen door de dealer worden afgesteld. Vraag daarom even na bij uw Loewe-dealer of uw tv wordt ondersteund.

Voor televisies aangekocht na 1 september 2018 is de Mimi Defined-functie gratis. Op oudere televisietoestellen is Mimi Defined als optionele upgrade verkrijgbaar (99€).

Meer info op de website van Loewe.