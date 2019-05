Het label van Gekozen Product van het Jaar is het resultaat van een lange selectieperiode. Elk jaar onderwerpen producenten in 45 landen hun nieuwigheden aan het oordeel van de consumenten. In België geven duizenden personen hun mening over de producten die ze gepresenteerd krijgen. Het rode logo toont aan dat duizenden consumenten deze producten nieuw én vernieuwend vinden.

Voor de FreshCare+ van Whirlpool waren er uiteindelijk 3 voordelen die de doorslag gaven:

Het feit dat de was tot 6 uur probleemloos in de trommel mag blijven

De efficiëntie op vlak van tijd-, water- en energieverbuik

De stille en duurzame motor

Lees hier nog even het artikel na dat we eerder publiceerden over de FreshCare+ en maak kennis met al zijn kwaliteiten.