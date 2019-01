Misschien niet erkend, maar was-stress is een ding. Want wassen is plannen. Op dat uur starten met een bepaald wasprogramma, betekent x aantal uur later paraat zijn: de was moet uit de trommel, anders ontstaan er geurtjes en kreukt de was. Toch hoeft dat niet langer zo te zijn. Gedaan met wasdag, stressdag: met de FreshCar+ wasmachine van Whirlpool laat je de was tot 6 uur zitten.

Een vochtige omgeving is dé ideale broeihaard voor bacteriën. Zoals een wasmachine met natte was in bijvoorbeeld. Je was zo laten zitten, is om problemen en vooral om geurtjes vragen. Tenzij het om de nieuwe FreshCare+ van Whirlpool gaat.

Geen geurtjes, geen kreuken

Tot 6 uur nadat de was klaar is, voert de FreshCare+ zachte draaibewegingen uit. Tussendoor wordt er regelmatig stoom in de trommel geblazen, waardoor bacteriën niet kunnen groeien. En dus krijgen ook geurtjes geen kans. Anders gezegd: je hoeft je activiteiten niet langer te plannen met de wasmachine in je achterhoofd.

Slimme wasbeurten

Ook tijdens de wasbeurten hoef je niet te piekeren over gekleurde was of tere stofjes, dankzij de 6TH SENSE- en SoftMove-technologie:

De FreshCare+ wasmachine is uitgerust met de uiterste slimme 6TH SENSE-technologie. Verschillende sensoren brengen het type en de hoeveelheid was in kaart, waarna het systeem berekent hoeveel water en energie nodig is voor de perfecte wasbeurt. Niet enkel beter voor de was, je bespaart er ook mee. Was op 15°C met hetzelfde resultaat als op 40°C: dankzij het SoftMove-systeem en de 6TH SENSE technologie beweegt de was losjes in de wastrommel, waardoor de kleren het wasmiddel beter opneemt. Zo worden vlekken even effectief verwijderd als op 40°C én zijn de kleuren beter beschermd. Aangepast aan het soort stof: Zelfs de meest delicate stof komt heelhuids uit de trommel. Door de SoftMove-technologie past de trommel de bewegingen aan aan het soort stof. Het systeem laat tot 14 verschillende wasprogramma’s toe, van jeans en katoen tot wol en zijde. De programma’s zijn aangepast volgens bewegingen, duur van de verschillende wasfases, de hoeveelheid water en het zwieren. Stille was: Ook vervelende achtergrondgeluiden zijn verleden tijd. De Sense Inverter motor is een extreem stille elektrische motor, die bovendien 10 jaar garantie heeft. Vuil, vuiler vuilst: Met de Clean+-optie kan je de wascyclus aanpassen aan de noden van dat moment. Lees: Hoe vuil zijn de kleuren? Kies tussen Intensief, Dagelijks en Snel.

Het oog wil ook wat

De FreshCare+ komt met een modern en esthetisch design. Een extra grote display en een handige interface zorgen voor een groter gebruiksgemak bij het instellen van de wasprogramma’s. En de deur is van die omvang dat laden en lossen een plezier wordt.

