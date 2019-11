De eerste draadloze oortjes met ruisonderdrukking van Huawei liggen vanaf vandaag in Belgische winkels. De adviesprijs bedraagt 179 euro.

Met de FreeBuds 3 hoopt Huawei een graantje mee te pikken van het succes van draadloze oortjes. De troeven zijn duidelijk: een interessant prijsniveau en ingebouwde actieve ruisonderdrukking.

Volgens Huawei zijn het meteen de eerste oortjes die zowel gesprekslawaai verminderen als actieve ruisonderdrukking ondersteunen. De ruisonderdrukking is ook persoonlijk afgestemd op elk oorkanaal.

De precieze en zeer gevoelige driver in de oortjes is zorgvuldig afgesteld om elke muzieknoot in zijn originele staat te laten weerklinken. Een complexe bass tube die ingenieus in elk oortje is ingewerkt maakt de muziek luider, sterker en straffer.

Het design van de oortjes – die verkrijgbaar zijn in zwart of wit – is geïnspireerd op de natuurlijke kromming van de stemholte van een dolfijn. Die vorm concentreert en moduleert het geluid wat samen met de diepere positie in het oor zorgt voor kwaliteitsvol geluid.

Huawei heeft ook gewerkt aan een stabiele connectiviteit met lage latentie. Dat moet gamers als muziek in de oren klinken.

Op één laadbeurt spelen de FreeBuds vier uur lang muziek. In combinatie met de oplaadcase wordt dat maximaal 20 uur. Diezelfde oplaadcase werkt met draadloze laders en smartphones die reverse wireless charging ondersteunen.

