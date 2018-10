Na elf jaar is er met Ocean’s 8 een vervolg op de Ocean’s trilogie. Om de boel wat op te frissen werd ditmaal gekozen voor een volledige vrouwelijke cast. Voor de rest blijft de formule van indertijd volledig overeind.

Bijna zes jaar heeft Debbie Ocean (Sandra Bullock) in de gevangenis zitten broeden op de grootste overval uit haar carrière: het stelen van 150 miljoen dollar aan diamanten tijdens het Met Gala, een voor vele Europeanen onbekend onderonsje georganiseerd door Vogue-magazine in New York.

De diamanten zullen op dat evenement schitteren om de hals van de wereldberoemde actrice Daphne Kluger (Anne Hathaway). Om in haar opzet te slagen verzamelt ze een krans aan vrouwelijke criminelen rond zich, onder wie haar voormalige partner in crime Lou (Cate Blanchett), mode ontwerpster Rose Weil (Helena Bonham Carter) en Nine Ball (Rihanna).

Wie de vorige films heeft gezien zal alvast niet verrast worden. En dat is nu net het grootste punt van kritiek bij deze film. De setting is volledig gelijk gebleven, alleen kan het niveau van de mensen die achter de camera’s staan, niet tippen aan de originele crew met onder meer regisseur Steve Soderbergh, muziek van David Holmes of editor Stephen Mirrione (Traffic en The Revenant).

Dat verklaart meteen ook voor een groot stuk waarom de film niet zo vindingrijk of fun is als de eerste twee films. En dat ondanks de sterrencast met Oscarwinnende topactrices als Cate Blanchett, Sandra Bullock of Anne Hathaway. De film is een aangenaam kijkstuk vol glimmer en glamour, dat wel. Met dank aan de setting, het Met Gala, maar ook niet meer dan dat.

Wat meer aandacht voor het verhaal of plot zou best gemogen hebben. Halfweg de film na de introductie en verzameling van de personages valt alles zowat stil. Je hebt ook nergens het gevoel in de film dat de roof zou kunnen mislopen, en dus ontbreekt de nodige spanning om dit verhaal naar een hoger niveau te tillen.

Beeld

Encoding: HEVC / H.265 (4K)

Resolutie: 2160p of 4K

Dolby Vision: Ja

HDR: Ja

Beeldverhouding: 2.39:1

Speelduur: 110 min.

Ocean’s 8 werd opgenomen met digitale camera’s in een 3.4K-resolutie en afgewerkt in Dolby Vision. Ondanks de digitale opnames zien de beelden er opmerkelijk filmisch uit, en is de transfer meer dan geslaagd. Het Met Gala schittert als locatie en de avondlijke scènes zien er op de UHD-schijf goed uit, met veel details in het beeld. Dat zie je vooral als je wat nader inzoomt op de verschillende jurken waarin de dames gekleed gaan, en op de elementen van de tentoonstelling tijdens het gala.

Veel van de scènes in de film spelen zich af in een verdonkerde omgeving, zoals de planningsfase in een aftands gebouw en de dineetjes bij kaarslicht tijdens het Met Gala. Zwartniveaus zijn erg diep en details blijven voldoende herkenbaar.

Het beeld maakt ook gebruik van HDR, maar niet zo uitgebreid. In de 4K-versie met Dolby Vision ogen de kleuren ook erg mooi dankzij de uitgebreide kleurenweergave eigen aan het UHD-formaat. Vergelijken we met de gewone Blu-ray valt dit des te meer op. Denk bijvoorbeeld aan de rode jurk die Anne Hathaway draagt op het Gala.

Geluid

Audioformaten: Dolby Atmos (Engels), DTS-HD MA 5.1 (Engels)

Ondertitels: Nederlands en Frans

De Dolby Atmos soundtrack (of Dolby True HD 7.1) is goed maar trekt niet de aandacht op zich en speelt een ondersteunende rol tijdens het merendeel van de film. Enkel bij de start van het Met Gala komt er wat extra leven in de brouwerij.

Subwoofergeweld? De subwoofer moet het vooral hebben van lage tonen tijdens muziekfragmenten.

Hoogtekanalen? De hoogtekanalen worden het vaakst aangesproken voor de atmosfeer tijdens het Gala.

Extra’s

Veel extra’s zijn er niet terug te vinden op de Blu-ray. Het gaat om vier korte intermezzo’s.

Verwijderde Scenes (2 min)

Reimagining the Met Gala (12 min)

A Heist in Heels (11 min)

Ocean’s Team 3.0 (13 min).

Ocean’s 8 is vanaf 17 oktober verkrijgbaar op Ultra HD Blu-ray, Blu-ray en DVD.