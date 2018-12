Het uitstekende Rogue Nation krijgt een evenwaardige, en misschien zelfs verfijndere opvolger met de zesde film in de Mission: Impossible franchise. Het nauwgezette script grijpt terug naar verschillende elementen uit de andere films, en schetst een Hunt-personage dat achtervolgd wordt door de keuzes die hij gemaakt heeft.

Mission: Impossible – Fallout gaat over The Apostles, een groep anarchisten die met kernbommen chaos wil zaaien wereldwijd. Ethan Hunt (Tom Cruise) en zijn IMF-team (Simon Pegg, Ving Rhames, Rebecca Ferguson) moeten drie kernbollen met Plutonium trachten terug te vinden vooraleer het te laat is. Ze moeten hiervoor samenwerken met de bikkelharde CIA-agent Walker (Henry Cavill).

Tom Cruise is en blijft de grote aantrekkingskracht van de franchise, en het feit dat je weet dat hij alle stunts zelf doet, geeft een bijkomend cachet aan de actiescènes. En met alle stuntwerk, bedoelen we ook alles, tot zelfs de helikopterachtervolging in Kashmir (gefilmd in Nieuw-Zeeland). Dat stuntwerk leverde hem trouwens een gebroken enkel op in het midden van de opnames, en in de extra’s wordt hiernaar regelmatig verwezen. Hoed af voor Cruise.

Tom Cruise houdt als producer ook strak de touwtjes in handen. Zo werkt hij graag met mensen die hij zelf heeft uitgekozen, en kan hij bepaalde keuzes maken die in andere, commerciële films bijvoorbeeld niet mogelijk zijn.

Zo mag Christopher McQuarrie na Rogue Nation voor de tweede maal opdraven als regisseur van een Mission: Impossible film, en dat is een eersteling voor de MI-franchise die steeds een andere regisseur aan het stuur had. McQuarrie is een ouwe getrouwe van Cruise. Hij schreef mee aan de films Jack Reacher, Edge of Tomorrow, The Mummy en Valkyrie, en was regisseur van datzelfde Jack Reacher.

Een ander voordeel van hun samenwerking is dat ze beiden fan zijn van old-fashioned actiescènes en overdreven special effects of CGI schuwen in deze film. Zo wordt er zo vaak mogelijk op locatie gefilmd, weg van de studio. Het Grand Palais in Parijs dat voor de gelegenheid werd omgetoverd tot een nachtclub is een typisch voorbeeld van hoe ver men wenst te gaan in de film. En waarom met een ingewikkelde Halo-sprong landen op het dak van dit historisch gebouw, terwijl Hunt perfect maskergewijs zou kunnen binnensluipen? Omdat het kan!

Het voorspelbare, maar daarom niet saaie, plot beweegt zich moeiteloos tussen verhaal en actiescènes tijdens de meer dan twee uur durende film. Doordat de hoofdpersonages van het MI-team al meerdere films meegaan, kan McQuarrie ze handig uitdiepen en voortbouwen op de verhaallijnen van delen 4 en 5. Het resultaat is de beste Mission: Impossible film tot op heden, en een uitstekende actiethriller die je best op een zo groot mogelijk scherm ziet.

Beeld

Encoding: HEVC / H.265 (4K)

Resolutie: 2160p of 4K

HDR: HDR10 en Dolby Vision

Beeldverhouding: 2.39:1

Speelduur: 147 min.

Het overgrote deel van Mission: Impossible – Fallout werd gefilmd op traditionele 35mm film in het 2.39:1 formaat, en weggeschreven naar een 4K DI. Maar er zitten ook twee 1.90:1 Imax sequenties tussen: de Halo-scène waarbij Cruise met Walker boven Parijs skydivet uit een legervliegtuig, en de helikopterscène aan het eind van de film. Tijdens deze Imax-scènes verdwijnen op je breedbeeldscherm de zwarte balken en kan je schermvullend genieten zoals al bij een film als Dunkirk het geval was.

De twee Imax-scènes zijn werkelijk magnifiek. De details die te zien zijn tijdens de finale helikopterscène zijn adembenemend. Zowel het interieur van de helikopter als de bergscènes rondom bulken van de details en zijn razendscherp. Hetzelfde geldt voor de hemel boven Parijs. De andere scènes die niet in Imax werden geschoten zien er in vergelijking fletser uit.

We beschouwen de Ultra HD Blu-ray als een iets betere versie dan de Blu-ray met meer resolutie en meer diepte. De aanwezigheid van Dolby Vision maakt deze disc futureproof. Gezichten en witte vlakken zien er waarheidsgetrouwer uit op de UHD.

In de meest donkere scènes speelt er iets teveel filmruis op en neigt het zwart naar wat meer grijs. Met HDR en Dolby Vision ingeschakeld lijkt de film ook donkerder dan hij was tijdens de bioscooprelease. In de (hilarische) witte toiletscène zorgt het inschakelen van HDR op sommige tv’s voor iets te verstikkend wit, iets wat minder opspeelde bij de gewone Blu-ray.

Audio

Audioformaten: Dolby Atmos (Engels – zowel op UHD als Blu-ray)

Ondertitels: Nederlands, Frans en Engels

Op audiovlak scoort de film uitstekend en dat is voor een groot deel te danken aan de schitterende soundtrack van Lorne Balfe die alle scènes naadloos aan elkaar verbindt en de film naar een dieper niveau brengt. De makers waren blijkbaar zo tevreden met de componist, dat er op de schijven een afzonderlijke audiotrack staat met enkel de muziek zonder de geluidseffecten, plus afzonderlijk commentaar van Lorne Balfe bij de hele film.

De Dolby Atmos track maar ook de 7.1-track zijn dan ook monsterlijk. Tijdens de scènes in de lucht brengt de audio je midden in de actie. We zullen de blikseminslag tijdens de Halo-sprong niet snel vergeten. De aanval op het gewapende konvooi zorgt dan weer voor de nodige thrills, en de daaropvolgende motorachtervolging in de straten van Parijs is heel expansief. Wie een surroundopstelling staan heeft, mag zich in de handen wrijven.

De subwoofer krijgt tijdens de film amper rust met dreigende percussies en bongo’s in de soundtrack en uiteraard tijdens de actiescènes. Maar de bas overvloeit nooit de soundtrack. De hele tijd blijven dialogen duidelijk verstaanbaar.

Extra’s

De extra’s bevinden zich op de tweede meegeleverde Blu-ray schijf maar wie even de instellingen oproept op de UHD zal zien dat er liefst vier extra audiotracks te vinden zijn, waaronder twee audiocommentaren van de regisseur (eentje samen met Tom Cruise en één met filmmonteur Eddie Hamilton) en de daarnet genoemde tracks met commentaar van de componist en de afzonderlijke track met de filmmuziek.

Wie nog twijfelt aan het commitment van Cruise, zal na de extra’s (meer dan 1 uur) anders piepen.

Overzicht van de extra’s?

Behind the Fallout

o Light the Fuse

o Top of the World

o The Big Swing: Deleted Scene Breakdown

o Rendezvous in Paris

o The Fall

o The Hunt is On

o Cliffside Clash

Foot Chase Musical Breakdown

The Ultimate Mission

Storyboards

Bioscooptrailer

Mission: Impossible – Fallout is vanaf 5 december 2018 uit op 4K Ultra HD, Blu-ray, DVD en boxsets.