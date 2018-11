De laatste blockbuster in de Jurassic Park-reeks vangt aan met een dreigende vulkaanuitbarsting die het vervallen eiland/themapark Isla Nublar, en dus ook de resterende dinosaurussen, van de wereldbol dreigt te vegen.

Het ontketent een politieke rel waar voor- en tegenstanders debateren of de dinosaurussen wel moeten gered worden. Tot slot van spreken waren ze toch al uitgestorven, en enkel door toedoen van de mens nieuw leven ingeblazen, getuigt Dr. Ian Malcolm (Jeff Goldblum).

De voormalige directeur van het park Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) vecht voor het behoud van de dino’s, en krijgt dankzij de financiële steun van Benjamin Lockwood (James Cromwell), de vroegere partner van John Hammond, de kans om de resterende dino’s een veilige, nieuwe thuis te geven. Voor de operatie roept ze de hulp in van velociraptor-trainer Owen Grady (Chris Pratt) die onder meer moet helpen om Blue, zowat de meest intelligente dino op het eiland, te evacueren.

Maar wat het drietal niet weet is dat achter hun rug een plan is opgezet om de gevangen genomen dino’s te transporteren naar een geheime ruimte onder het landhuis van Lockwood en ze via een veiling te verkopen aan de hoogstbiedende.

Dit is de vijfde film in de franchise, en de tweede in de Jurassic World-trilogie. De eerste helft van de film biedt niks nieuws wat we nog niet gezien hebben in de Jurassic Park-film: dino’s zijn loslopend wild na de vulkaanuitbarsting, zorgen voor chaos en worden gevangen genomen door de mens. Het is pas in de tweede helft van de film, in het landhuis, dat ietwat wordt afgeweken van het succesrecept en we extra inzichten krijgen in het ontstaan en de geschiedenis van Jurassic Park, gevolgd door enkele nagelbijtende scènes met de dino’s, en dan eentje in het bijzonder.

Beeld

Encoding: HEVC / H.265 (4K)

Resolutie: 2160p of 4K

HDR: HDR10 en Dolby Vision

Beeldverhouding: 2.39:1

Speelduur: 129 min.

Knappe 4K-beelden. De film werd digitaal opgenomen met een combinatie van 6.5K en 3.4K-resoluties en afgewerkt in een 2K DI, waardoor de Ultra HD disc naar alle waarschijnlijkheid een upscale is van dit formaat.

Niettemin zal je dit amper merken: de 4K-versie biedt een extra gedetailleerde kijk op de dino-creaties, en in Fallen Kingdom zijn er het een heleboel. De staarten, schubben en beenderstructuren zijn zowat de beste gedetailleerde dino’s die al over het scherm heen denderden. Het landgoed van Lockwood of de beelden van de jungle op het eiland bulken van de details en scherpte.

HDR? De vloeiende lava krijgt op de UHD een nieuwe dimensie met meer gradaties in het rood en oranje, terwijl de diverse computerschermpjes in de bunker intens helder zijn.

Geluid

Audioformaten: DTS:X (Engels), DTS-HD 7.1 (Frans)

Ondertitels: Nederlands, Frans en Engels

DTS:X-hoogtepunten? Wie de DTS:X soundtrack kan afspelen, zal niet ontgoocheld zijn. Vooral de uitbarsting van de vulkaan en de vlucht van de dino’s die daarop volgt, zal jouw set-up lekker aan het werk zetten, met geluidseffecten die van alle kanten tegelijk lijken te komen.

Subwoofergeweld? In diezelfde scène wordt ook de subwoofer stevig aan het werk gezet. De drammende voetstappen van de dino’s of de brokstukken die een stevige landing maken zijn mooie voorbeelden.

In tegenstelling tot heel wat andere discs bevinden de extra’s zich ook op de Ultra HD Blu-ray. Het aanbod is uitgebreid maar het gaat allemaal om korte clipjes die eerder als promomateriaal voor de film kunnen worden opgevat.

Overzicht van de extra’s?

Jurassic Journals of Chris Pratt

On Set with Chris & Bryce

The KINGDOM Evolves

Birth of the Indoraptor

Rooftop Showdown

Monster in a Mansion

Start the Bidding!

Death by Dino

Malcolm’s Return

en nog meer extra’s…

Jurassic World: Fallen Kingdom is sinds 10 oktober verkrijgbaar op Ultra HD Blu-ray, 3D Blu-ray, Blu-ray en DVD.