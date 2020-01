We konden er op de IFA 2019 al even van proeven, maar nu komt de audiofiele hoofdtelefoon van Philips er dus echt aan.

De X3 is de opvolger van de Fidelio X2, waarvan we enkele jaren geleden een review online plaatsten. Het traditionele rooster op de open achterkant werd ditmaal vervangen door een Kvadrat-speakerstof die dezelfde transparante akoestiek toelaat. Eventuele luchtdrukopbouw en staande-golfreflecties vanachter de drivers worden hierdoor verminderd.

Die openheid doet al uitschijnen dat we hier te maken hebben met een koptelefoon voor de audiofiel of muziekliefhebber die enkel naar het beste streeft. Grote meerlagige drivers van 50mm bieden ruimtelijke professionele audiokwaliteit over het hele bereik.

De drivers werden voorzien van gelvulling voor een betere demping terwijl het krachtige neodymium motorsysteem een natuurlijke weergave van de hoge frequenties en een nauwkeurige ruimtelijke weergave mogelijk.

De luidsprekerplaten van Fidelio X3 zijn voorzien van dubbellaagse oorschelpen met een nieuwe interne randconstructie die trillingen vermindert. Ze zijn voorgekanteld in een hoek van 15 graden om beter aan te sluiten bij de natuurlijke vorm van het oor en om ervoor te zorgen dat de muziek recht in de gehoorgang wordt geleid voor een meeslepende luisterervaring.

Fidelio X3 bereikt ook hoge resolutie-prestatieniveaus op een bandbreedte van 5 Hz tot 40 kHz. Voor ongeëvenaarde prestaties kan Fidelio X3 ook in gebalanceerde modus worden gebruikt om het linker- en rechterkanaal van elkaar te scheiden. De meegeleverde

uitgebalanceerde, getwiste kabel is voorzien van MMCX-connectoren voor een superieure aansluiting.

Dit alles resulteert volgens Philips Sound in “een strak, impactvol geluid met een uitzonderlijke scheiding van instrumenten en stemmen, terwijl de hoge frequenties

zuiver en gedetailleerd zijn, met een uitstekende extensie.”

Muziekkwaliteit is één ding, het draagcomfort is evenzeer belangrijk. Zo is het donker gesatineerd stalen frame bekleed met zwart Muirhead-leder van verantwoorde origine. Dat lichte maar sterke frame werd vervolgens gecombineerd met een dikke vilten hoofdband en fluwelen oorkussens met traagschuim om een uitzonderlijk comfort te garanderen, zelfs bij lang luisteren.

De X3 moet de eerste worden van een nieuwe reeks Fidelio-producten. Een richtprijs volgt later nog.