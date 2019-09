De laserprojector met ultrakorte projectieafstand EH-LS500B/W is met zijn 4K-resolutie met HDR een interessante propositie.

Wie thuis in het groot wil projecteren moet doorgaans over de nodige vierkante meters vloeroppervlak beschikken, omdat de projector op enige afstand van de wand wordt geplaatst. Met een projector met ultrakorte projectieafstand als de nieuwe EH-LS500 is dat niet meer nodig.

Dit type projector plaats je op het tv-meubel net voor de muur of het projectiescherm waarop je wenst te projecteren. De schermgrootte is dan een indrukwekkende 130-inch of 3,3 meter diagonaal.

Deze 4K HDR projector maakt gebruik van een techniek als drievoudige pixelverschuiving, ook wel Pixel Shift genoemd, om de Full HD-resolutie te veranderen in een volwaardig 4K-beeld. Dat maakt de toegangsprijs een stuk aantrekkelijker dan échte 4K-projectoren van bijvoorbeeld Sony of JVC.

De laserlichtbron heeft een levensduur van tien jaar. Epson komt tot die cijfers als je dagelijks liefst vijf uur in eco-modus de projector gebruikt.

Andere specs van de EH-LS500, die verkrijgbaar is in het zwart en wit, zijn de maximale helderheid van 4000 lumen en een dynamisch contrast van 2.500.000:1. Aansluitingen die we aantreffen zijn twee HDMI 2.0-poorten(waarvan eentje met ARC), ethernet, RS-232C en USB-A voor updates. De EH-LS500 heeft ook (beperkte) ingebouwde luidsprekers van 10W. Enig minpuntje voor de 3D-liefhebbers: de projector kan niet overweg met 3D-beelden.

Op de IFA kregen we een richtprijs van 3000 euro mee voor de projector. Van zodra de projector bij ons verkrijgbaar is, vullen we het artikel verder aan.