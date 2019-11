Het bekijken van Ultra HD 4K-beelden op een home cinema projector was tot voor kort een erg dure aangelegenheid. Met de nieuwe EH-TW7000 en EH-TW7100 brengt Epson daar toch een beetje verandering in.

Films, series, gaming en online content zijn steeds meer in een Ultra HD- of 4K-resolutie te zien. Dankzij de 4K PRO-UHD-technologie op beide projectoren is het eenvoudig om een helder en levendig beeld te verkrijgen, dat verder kan worden verbeterd met de instelbare HDR-instellingen.

Ook in goed verlichte omgevingen trekken de EH-TW7000 en EH-TW7100 hun plan: beide projectoren hebben een hoge helderheid van 3.000 lumen en leveren een scherp beeld met duidelijk gedefinieerde schaduweffecten en diepe zwarttinten.

De projectoren zijn compatibel met de (statische) HDR-standaarden HDR10 en HLG en projecteren in een maximale schermgrootte van 500-inch.

De EH-TW7100 beschikt over twee ingebouwde 10W-luidsprekers en kan via Bluetooth ook verbinding maken met soundbars en externe luidsprekers. De dynamische contrastverhouding op dit model bedraagt tot 100.000:1. Beide modellen hebben twee HDMI-ingangen.

Door de lange levensduur van de lamp van maar liefst 5.000 uur, wat gelijk staat aan één film per dag gedurende zeven jaar, is de projector ook erg duurzaam. Er geldt een garantie van drie jaar of 3.000 uur op de lamp.