Begin volgend jaar zullen de eerste MicroLED tv’s van Samsung ook voor consumenten beschikbaar komen. Samsung start met een 110 inch tv waaraan een stevig prijskaartje hangt.

Na enkele jaren van demo’s en de voorzichtige lancering op de zakelijke markt, vindt Samsung de tijd rijp om met de MicroLED-technologie de stap te zetten naar de consument. In tegenstelling tot de modulaire aanpak – verschillende panelen vormen één groot scherm – bestaat het 110 inch model uit één vast formaat.

De minuscule LED-lichten in de 110 inch MicroLED maken achtergrondverlichting en kleurenfilters overbodig, en dat zorgt voor het best mogelijke beeld: extreem helder, levendig en met 100% kleurenbereik. Het geheim van de techniek is dat de 8 miljoen pixels individueel oplichten en zo zelf licht en kleuren produceren.

De kleine leds zijn anorganisch van aard en hebben een lange levensduur: het scherm blijft 100.000 uur in topvorm, wat neerkomt op meer dan tien jaar. Een speciale processor, de Micro AI Processor, optimaliseert elke scène voor een maximale resolutie van 4K.

De televisie zelf telt één groot schermoppervlak, met een 99,99% screen-to-body ratio. Via MultiView splits je het scherm op in vier gelijke delen, waarbij elk deel een scherm van 55 inch vormt. Een sportuitzending zien en tegelijk het nieuws of tweets volgen, het kan allemaal. Of gamen en daarnaast de walkthrough volgen.

Samsung besteedde ook de nodige aandacht aan het geluid: een Majestic Sound System moet voor geluid van bioscoopkwaliteit zorgen, zonder zichtbare speakers. Net zoals op enkele QLED-televisies volgt ‘Object Tracking Sound Pro’ de geluiden van bewegende objecten op het scherm.

De prijs werd nog niet bekendgemaakt maar in Korea gaat de MicroLED tv bijna 130.000 euro kosten.