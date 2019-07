Met deze kleine draagbare projector tover je beelden tot 150-inch op zowat elke muur.

Met haar strakke look en lederachtige afwerking in wit of zwart en met een lengte van slechts 23 cm mag de eerste draagbare laserprojector van Epson (EF-100W/B) best gezien worden.

Door gebruik te maken van laser als lichtbron en door de ventilatiegaten en stroomaansluiting naar de zijkanten te verhuizen, kon de projector zo klein mogelijk gehouden worden. Zelfs in daglicht is de helderheid van de projector (max. 2000 lumen) voldoende om van uitstekende beelden te genieten, zegt Epson. De levensduur van de laser bedraagt 20.000 uur, goed voor een dagelijks gebruik van de projector tot tien jaar (5 uur per dag kijken in eco-modus).

De projector instellen en gebruiken is simpel door de ingebouwde welkomstgids. Apparatuur kan worden aangesloten via een HDMI 2.0-kabel. Ook streamingtoestellen zoals een Google Chromecast of een Apple TV werken met de projector.

Luidsprekers (5W) zitten standaard ingebouwd, maar het geluid kan ook via Bluetooth of een hoofdtelefoonaansluiting worden verstuurd.

De EF-100 projecteert in een HD-resolutie (1280 x 800), en heeft een dynamisch contrast van 2.500.000:1. Horizontale en verticale keystone correctie is eveneens aanwezig zodat het beeld zo goed mogelijk recht kan worden geprojecteerd. De projector produceert maximaal 29dB aan geluid.

De draagbare laserprojector EF-100W/B is vanaf nu verkrijgbaar vanaf in de kleuren zwart (B) of wit (W) aan een adviesprijs van 949 euro.