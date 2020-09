De draagbare speaker vervoegt het Citation-gamma van draadloze speakers en soundbars.

Reeds in januari schreven we al over de nieuwste speaker van Harman Kardon, maar nu komt hij er echt aan, in de kleurtjes wintergrijs en zwart en voor een prijs van 349 euro.

De Citation 200 streamt muziek via Wi-Fi in HD-kwaliteit wanneer je in de buurt bent van je draadloze thuisnetwerk. Is de verbinding te zwak of neem je de speaker mee op reis dan stream je muziek via Bluetooth. Je kan de speaker ook opnemen in een breder multiroom audiosysteem doorheen de hele woning.

Volledig opgeladen zingt de Citation 200 het letterlijk zo’n acht uur uit. Opladen doe je via een handige oplaadstandaard of onderweg via usb-c.

De Citation-reeks staat bekend om zijn Scandinavische looks, dankzij het gebruik van textielstof van het Deense Kvadrat. Die stof kreeg ditmaal een coating zodat stof en vuiltjes van buitengebruik makkelijk te verwijderen zijn. De speaker is ook waterbestendig (IPX4).

We spreken ook van een slimme speaker want via de Google Assistant kan je muzieknummers met je stem aanvragen. AirPlay en Chromecast sluiten het rijtje van belangrijke features.