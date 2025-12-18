LG Electronics zet een nieuwe stap in home-audio met Sound Suite, een baanbrekend geluidssysteem dat als eerste ter wereld gebruikmaakt van Dolby Atmos FlexConnect-technologie. Het systeem wordt begin volgend jaar officieel getoond op CES 2026 in Las Vegas, waar LG zijn nieuwste audio-innovaties zal presenteren.

Dynamisch audio-ecosysteem

In plaats van één klassieke soundbar kiest LG met Sound Suite voor een modulair audiosysteem dat bestaat uit meerdere samenwerkende componenten. Samen creëren ze een breed en meeslepend geluidsveld dat verder gaat dan traditionele soundbars. Dankzij Dolby Atmos FlexConnect past het systeem zich automatisch aan aan de positie van de speakers en de akoestiek van de kamer.

Het resultaat is een driedimensionale luisterervaring waarin geluid van alle kanten lijkt te komen, perfect afgestemd op films, series, games en muziek.

Flexibele plaatsing zonder compromis

Een van de grote troeven van Sound Suite is de vrijheid in plaatsing. De verschillende audio-componenten hoeven niet exact op vaste posities te staan. Het systeem herkent waar elke speaker zich bevindt en optimaliseert de geluidsweergave automatisch. Zo krijg je een consistente Atmos-ervaring, ongeacht de indeling van je woonkamer.

Die flexibiliteit maakt Sound Suite geschikt voor uiteenlopende interieurs, van compacte woonkamers tot grotere open ruimtes.

Krachtig en verfijnd LG-geluid

Naast de slimme positionering levert Sound Suite ook het geluid dat je van LG mag verwachten: diepe bassen, heldere dialogen en gedetailleerde effecten. Of het nu gaat om een actiescène, een concertregistratie of subtiele filmmuziek, het systeem zorgt voor een evenwichtige en dynamische weergave.

Klaar voor de volgende stap in home-entertainment

Hoewel Sound Suite technologisch vooruitstrevend is, blijft de bediening eenvoudig. Het systeem sluit naadloos aan op moderne tv’s en streamingdiensten en integreert vlot in bestaande home-entertainmentopstellingen.

LG zal Sound Suite voor het eerst publiek demonstreren tijdens CES 2026, waar bezoekers het nieuwe Dolby Atmos FlexConnect-concept in actie kunnen ervaren. Daarmee positioneert LG zich opnieuw als pionier op het snijvlak van beeld en geluid.