Bowers & Wilkins lanceert vier nieuwe draadloze hoofdtelefoons met Qualcomm’s nieuwste audiocodec aptX Adaptive.

Deze nieuwe codec, een ontwikkeling van Qualcomm, staat voor een robuuste draadloze verbinding via Bluetooth, met lage latency en een audiokwaliteit in hoge resolutie (hi-res 24-bit 48 kHz). In de praktijk levert dat voor gebruikers van hoofdtelefoons meer flexibiliteit op.

Zo luister je naar muziek in hifi-kwaliteit terwijl je bij het bekijken van video’s of tijdens het gamen niet langer te kampen krijgt met vervelende vertragingen, waarbij beeld en geluid niet synchroon lopen. De hoofdtelefoons met deze codec zijn achterwaarts compatibel met aptX- en aptX HD-toestellen.

De nieuwe B&W hoofdtelefoons zijn de PX7 (over-ear), PX5 (on-ear), de PI4 (in-ear met nekband) en de PI3 (in-ear met nekband).

Drie hoofdtelefoons hebben een vorm van actieve ruisonderdrukking aan boord. De PX7 (die de opvolger is van de PX) en de PX5 hebben telkens zes microfoons die achtergrondgeluiden wegfilteren. Deze hoofdtelefoons hebben trouwens een bijzonder coating gekregen die hun beter bestand moeten maken tegen vocht en vuil.

Het verschil tussen de PX7 en PX5 zit hem in de grootte van de hoofdtelefoon (de PX5 is kleiner en lichter), de gebruikte drivers en de batterijduur (30 uur vs 25 uur met ruisonderdrukking ingeschakeld).

Ook de PI4 krijgt ruisonderdrukking en moet qua geluidsprestaties volgens B&W niet onderdoen voor de PX5.

Zowat alle hoofdtelefoons moeten ergens in oktober te koop zijn, enkel wat betreft de PI4 is het nog wachten tot begin 2020. De prijzen zijn als volgt:

PX7 – 399,99 euro

PX5 – 299,99 euro

PI3 – 199,99 euro

PI4 – 299,99 euro