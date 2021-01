Naar aanleiding van de virtuele CES onthult Sony zijn nieuwe line-up televisies voor 2021. Centraal staat de nieuwe Cognitive Processor XR, die het hart vormt van de beeld- en geluidsverwerking op zowat elke nieuwe premium tv van Sony. Deze televisies krijgen Bravia XR als naamgeving.

De Cognitive Processor XR legt de nadruk op de ervaring van beeld en geluid door de kijker en zet daardoor een stap verder dan bij conventionele artificiële intelligentie (AI). Dat manifesteert zich bijvoorbeeld bij scènes waar een persoon in beeld komt. In dergelijke scènes komt de focus van de kijker automatisch te liggen op de persoon in beeld en het gezicht van die persoon: de beeldverwerking zal trachten het gezicht en de ogen zo optimaal mogelijk te presenteren en scherp te stellen.

Daarvoor wordt het scherm door de processor opgedeeld in verschillende zones en in real-time geanalyseerd op zaken zoals kleur, contrast en scherpte om er maar enkele te noemen. Duizenden kleine stukjes in het beeld kunnen onafhankelijk van elkaar worden aangepast, zonder dat andere delen in het beeld hieronder lijden.

De afgelopen jaren stak Sony reeds heel wat energie in de beeldverwerking, met onder meer de toevoeging van AI, een uitgebreide database van beelden en technieken om het contrast, de resolutie, helderheid of bewegingen te verbeteren. Veel van die technieken krijgen dit jaar een nieuwe naam (XR Triluminos Color, XR Smoothing, XR Upscaling, XR Super Resolution, XR Contrast en XR Motion Clarity) en hier en daar een update.

Bij XR Upscaling wordt dit jaar een beroep gedaan op een nieuwe database met allerhande texturen. Dat moet de beeldprocessor toelaten om de resolutie van bepaalde beeldfragmenten – denk aan de details van bouwstenen op historische sites – op te krikken en scherper in beeld te brengen.

XR Contrast Booster zorgt voor een boost van de achtergrondverlichting bij led-televisies: diepzwart, intense helderheid en natuurlijke huidskleuren blijven hierbij overeind. Afhankelijk van het model led televisie zijn er drie versies dit jaar. XR OLED Contrast Pro is gereserveerd voor de oled televisies A90J van Sony. Daardoor bereikt deze oled tv dit jaar de hoogste piekhelderheid tot op heden. Dat heeft ook zo zijn effect op het kleurvolume, dat toeneemt. Met een hoger kleurvolume zijn subtiele kleurverschillen beter waarneembaar.

Geluid

Op het vlak van het geluid voegt de XR processor wat meer precisie toe, met onderdelen als XR Sound Position (Acoustic Surface Audio en Acoustic Multi-Audio), en XR Surround (3D Surround Upscaling).

Tijdens de virtuele presentatie van Sony kregen we wat vergelijkingen te horen met de line-up van vorig jaar en modellen van andere merken. Het geluid leek iets beter verdeeld te worden over het scherm, al moesten we afgaan op speciale meetapparatuur die Sony hiervoor inzette. Een concrete test zal meer duidelijker maken.

Nieuwe streamingdienst voor Sony tv’s

Sony had ook een opmerkelijke aankondiging in petto. Bravia Core is een nieuwe videostreamingdienst exclusief voor Bravia XR televisies, en zal in zowat alle Europese landen beschikbaar zijn waaronder ook België en Nederland.

Afhankelijk van het type tv dat consumenten aankopen kan men de laatste nieuwste films van Sony Pictures Entertainment bekijken en krijgt men toegang tot het archief. Voor de duurste televisies gaat het om tien nieuwe films en 24 maand streaming; op de andere modellen vijf filmcredits en 12 maanden streaming. De content is beschikbaar in 4K HDR, hoge bitrates (tot 80Mbps) en inclusief een aantal IMAX-enhanced films.

Google TV

Het was al aangekondigd en bij deze nog eens bevestigd. Google TV wordt op de Sony televisies de opvolger van Android TV.

Google TV is een nieuwe interface voor Android TV en wordt aangedreven door achterliggende Google-diensten als Google Assistant, de Google Knowledge Graph en machine-learning. Bedoeling is dat je sneller films, docu’s en series terugvindt die nog verdeeld zit over verschillende streamingdiensten en hun apps.

Overzicht van de Sony televisies voor 2021

Z9J

De Z9J is een 8K Full Array led televisie waarbij de tv-standaard op drie manieren kan worden bevestigd. Deze reeks krijgt als naam de Bravia XR Master Series en heeft het One Slate Design.

Schermafmetingen: 75 en 85 inch

Features:

XR Triluminos Pro, XR Contrast Booster en XR 8K Upscaling

XR Motion Clarity

X-Wide Angle en X-Anti-Reflection

Aluminium afstandsbediening met achtergrondverlichting en microfoon

Ambient Optimization: Licht- en kleursensor

Google TV

3 HDMI 2.1-ingangen met ondersteuning voor 4K 120fps, ALLM, VRR en eARC

Apple AirPlay 2, HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant

Compatibel met Dolby Vision en Dolby Atmos

Acoustic Multi-Audio

A90J

Topreeks van 4K HDR oled televisies voor 2021. Krijgt ook de benaming Master Series. Het design is gelijkaardig aan dat van de Z9J, met op de 83 inch een drievoudige tv-standaard. Op de andere schermgroottes kan je de standaard op twee manieren monteren.

Schermafmetingen: 55, 65 en 83 inch (die laatste is een nieuwe schermgrootte)

Features:

XR Triluminos Pro, XR OLED Contrast en XR 4K Upscaling

XR Motion Clarity

Aluminium afstandsbediening met achtergrondverlichting en microfoon

Ambient Optimization: Licht- en kleursensor

Google TV

2 HDMI 2.1-ingangen met ondersteuning voor 4K 120fps, ALLM, VRR en eARC

Apple AirPlay 2, HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant

Compatibel met Dolby Vision en Dolby Atmos

Verbeterde Acoustic Surface Audio+

A80J

Reeks van 4K HDR oled televisies met drievoudige tv-standaard.

Schermafmetingen: 55, 65 en 77 inch

Features:

XR Triluminos Pro, XR OLED Contrast en XR 4K Upscaling

XR Motion Clarity

Gewone afstandsbediening met microfoon

Ambient Optimization: Licht- en kleursensor

Google TV

2 HDMI 2.1-ingangen met ondersteuning voor 4K 120fps, ALLM, VRR en eARC

Apple AirPlay 2, HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant

Compatibel met Dolby Vision en Dolby Atmos

Verbeterde Acoustic Surface Audio+

X95J

Reeks van 4K HDR Full Array led televisies

Schermafmetingen: 65, 75, 85 inch

Features:

XR Triluminos Pro, XR Contrast Booster en XR 4K Upscaling

XR Motion Clarity

X-Wide Angle en X-Anti-Reflection (niet op 65 inch model)

Aluminium afstandsbediening met achtergrondverlichting en microfoon

Ambient Optimization

Google TV

2 HDMI 2.1-ingangen met ondersteuning voor 4K 120fps, ALLM, VRR en eARC

De modellen van 75 en 85 inch hebben een drievoudige tv-standaard

Apple AirPlay 2, HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant

Compatibel met Dolby Vision en Dolby Atmos

Acoustic Multi-Audio

X90J

Reeks van 4K HDR Full Array led televisies

Schermafmetingen: 50, 55, 65 en 75 inch

Features:

XR Triluminos Pro, XR Contrast Booster en XR 4K Upscaling

XR Motion Clarity

Gewone afstandsbediening met microfoon

Ambient Optimization

Google TV2 HDMI 2.1-ingangen met ondersteuning voor 4K 120fps, ALLM, VRR en eARC

Tweevoudige tv-standaard op de modellen van 55 inch en groter

Apple AirPlay 2, HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant

Compatibel met Dolby Vision en Dolby Atmos

Acoustic Multi-Audio

X85J

Reeks van Bravia led-televisies zonder de XR-processor maar met de 4K HDR Processor X1 van 2020.

Schermafmetingen: 43, 50, 55, 65, 75 en 85 inch

Features:

4K X-Reality PRO

100Hz paneel

Gewone afstandsbediening met microfoon

Ambient Optimization

Google TV

2 HDMI 2.1-ingangen met ondersteuning voor 4K 120fps, ALLM, VRR en eARC

Apple AirPlay 2, HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant

Compatibel met Dolby Vision en Dolby Atmos

X80J

Reeks van Bravia led-televisies zonder de XR-processor maar met de X1-processor van 2020.

Schermafmetingen: 43, 50, 55 en 65 inch

Features: