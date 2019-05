De voorbije weken heeft LG zijn nieuwe line-up van oled televisies voor 2019 uitgerold. Het gaat over de televisiereeksen W9 (model 77/65W9), E9 (model 65/55E9) en C9 (model 77/65/55C9).

Deze oled tv’s krijgen dit jaar een verbeterde beeld- en geluidskwaliteit dankzij de geavanceerde tweede generatie α (Alpha) 9 Gen 2-intelligent processor en deep learning-technologie. Dat geldt voor alle modellen van de W-, E- en C-serie oled tv’s.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste nieuwigheden:

Beeldkwaliteit: HDMI 2.1 is van de partij

De processor kan de afbeeldingen optimaliseren door de kwaliteit van de bron van de inhoud te herkennen en het beste algoritme te implementeren om een uiterst realistisch beeld weer te geven.

De verschillende modellen ondersteunen HDMI 2.1 voor het bekijken van inhoud met 120 frames per seconde en bieden 4K hoge beeldsnelheid (4K HFR), automatische lage latentiemodus (ALLM – interessant voor gamers) en variabele verversingssnelheid (VRR).

Bovendien passen de nieuwe toestellen op een intelligente wijze de inhoud aan die compatibel is met Dolby Vision om een uitstekende HDR-ervaring te garanderen, zelfs in helder verlichte omstandigheden (AI Brightness).

In HDR-modus is er voortaan ook de Peak Brightness-optie waarmee je de witte subpixels-boosting in het menu kan controleren, om zo de piekhelderheid zelf te regelen naar eigen smaak.

Geluidskwaliteit: eARC en AI

De α9 Gen 2 stemt het geluid ook af op het type inhoud, waardoor film- en TV-dialogen gemakkelijker te begrijpen zijn en heldere zang in liedjes wordt weergegeven. Terwijl de AI de audio-instellingen kan aanpassen tot ideale niveaus op basis van de omgeving, kan je zelf als gebruiker desgewenst ook handmatige aanpassingen maken.

Het verbeterde audio retourkanaal (eARC of enhanced Audio Return Channel) kan nu lossless surroundformaten als Dolby True HD en formaten als Dolby Atmos doorgeven en verwerken. Daardoor kan de tv als receiver optreden en deze formaten doorsturen naar een aangesloten soundbar.

Alle oled tv’s van LG ondersteunen trouwens al enkele jaren Dolby Atmos.

Smart TV: ondersteuning voor AirPlay 2

Daarnaast ontvangen nieuwe LG-TV’s een upgrade op het moment van verzending in het tweede kwartaal om Apple AirPlay 2 en Apple HomeKit te ondersteunen voor eenvoudige streaming van video- en audio-content en connectiviteit met de Smart Home-producten van Apple.

Het smart tv OS, webOS, krijgt dit jaar een upgrade naar versie 4.5, met een kleine aanpassing van het homescreen (dat krijgt een tweede laag bovenop de balk met o.a. apps) en het menu.

Goedkoper model B9

Ook dit jaar komt er een goedkoper model B9, maar over de beschikbaarheid van deze tv (model 65/55B9) wordt in het najaar meer bekend gemaakt. Hij zal wel enkel over de tweede generatie van de Alpha 7-processor beschikken.

Overzicht van de line-up

C9

Het design van de C9 (de tafelvoet) ziet er iets meer premium uit dan vorig jaar.

E9

De E9 krijgt dit jaar een spiegel in de voet ingewerkt zodat er geen kabel meer te zien is. Dit speciale effect moet je ervaren in de winkel.

W9

De W9 is nog steeds de topper onder de oled televisies met de standaard inbegrepen soundbar en het ultraslanke design van het paneel.