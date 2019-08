Net voor de IFA beurs reikt de EISA gewoontegetrouw zijn awards uit voor de beste producten in de elektronicawereld. Wij verzamelden de 5 beste televisies die het EISA-label het komende jaar mogen dragen.

Het commentaar is telkens afkomstig van de EISA zelf.

Beste 8K TV 2019-2020: Samsung QE82Q950R

Door uit te pakken met 7.680 x 4.320 pixels biedt deze 8K-tv van Samsung (zie hoofdfoto bovenaan) vier keer het detailniveau van een Ultra HD-tv. Speel een 8K-bronbestand af via de USB-mediaspeler of HDMI-ingang om beelden te ervaren met een verbluffende diepte, helderheid en realisme. AI-upscaling waardeert elk HD- en 4K-bron op zodat ze er goed uitzien op het 82-inch scherm. Beeldkwaliteit draait echter niet enkel om resolutie. Samsungs direct LED-backlight en zelfontwikkelde local dimming-motor leveren perfecte HDR-prestaties (incluis HDR10+) en het QLED-paneel presenteert maximale kleurvolume. De introductie van Ultra Viewing Angle-technologie verbetert bovendien off-axis kijken enorm. De QE82Q950R is een televisie dat klaar is voor de toekomst – maar dat nu al briljant toont.

Beste koop oled tv 2019-2020: Philips 55OLED804

Philips brengt met de 55OLED804 zijn OLED-beeldexpertise en designervaring naar een betaalbaar prijspunt. Het kloppende hart is een nieuwe iteratie van Philips’ P5-processor, nu een dual-chipontwerp dat verbeteringen aanbrengt aan schaduwdetail en kleurafhandeling. Dit 55-inch model presteert uitstekend met HDR-materiaal, dankzij ondersteuning voor HDR10+ en Dolby Vision, terwijl Perfect Natural reality een HDR-ervaring toevoegt aan andere bronnen. Voeg Philips’ exclusieve Ambilight-verlichting, dat zorgt voor een betere beleving, Dolby Atmos-audiodecoding en het rijke Android TV-systeem er aan toe, en je hebt een televisie dat echt waar voor geld biedt.

Beste Home Theatre TV 2019-2020: Philips 65OLED984

Dankzij het 65-inch scherm en de aandachttrekkende audio levert Philips’ hoogste OLED TV-model een onweerstaanbare cinemaervaring. Een belangrijke bijdrage wordt geleverd door het geluidssysteem van Bowers & Wilkins, dat gebruikmaakt van de kenmerkende tweeter-on-top-technologie van het Britse merk. Samen met de links-center-rechts-driver-opstelling produceert het volle, dynamische geluid dat nog grootser klinkt door de Dolby Atmos-processing. Geen enkel andere platte tv klinkt zoals deze! De baanbrekende audioprestaties worden vervolledigd door de verfijnde beeldkwaliteit van Philips, met dank aan de derde generatie P5-processor en met ondersteuning voor Dolby Vision- en HDR10+-formaten. De OLED984 heeft een unieke styling, met een soundbar gemonteerd op een stand van geborsteld aluminium, waardoor deze Philips een adembenemende verschijning wordt. Een echt designstatement!

Beste premium oled tv 2019-2020: LG OLED65E9

Beste smart home tv 2019-2020: LG 65SM9010

De LG 65SM9010 beantwoordt perfect aan de beschrijving van een all-round entertainmentoplossing: het bezit slimme vaardigheden en een slanke design, en biedt heldere 4K HDR-beelden en geavanceerde audiofuncties. Toekomstgerichte eigenschappen omvatten onder meer HDMI 2.1-connectiviteit op alle ingangen, Dolby Atmos- en Dolby Vision-ondersteuning, en een NanoCell LCD-paneel met direct LED-backlight en local dimming. Beeldprestaties worden geboost door AI-technologie en zijn te genieten onder een brede kijkhoek – perfect voor films, streaming, games en sport. En dan hebben we het nog niet gehad over de vlotte bediening en gebruiksgemak. De nieuwe WebOS 4.5-menu’s, integratie van Amazon Alexa en Google Assistant, plus LG’s Home Dashboard smarthome-monitorfunctie maken dit een perfecte partner voor een moderne woning.