Net voor de technologiebeurs IFA reikt de EISA gewoontegetrouw zijn awards uit voor de beste producten in de elektronicawereld. Wij verzamelden de vier beste soundbars die het EISA-label het komende jaar mogen dragen.

Het commentaar is telkens afkomstig van de EISA zelf.

Beste soundbar 2020-2021: LG SN8YG

Met de DSN8YG laat LG zijn home theatre-soundbars evolueren door middel van geavanceerde processingtechnologie en nieuwe gebruiksvriendelijke features. Het is een 3.1.2-model met draadloze subwoofer en met dubbele upfiring-drivers geschikt voor Dolby Atmos en DTS:X. Dat maakt de DSN8YG (zie foto hierboven) een krachtige cinematische weergever, bovendien verpakt in een strakke, interieurvriendelijke behuizing. Fijnzinnig getunede playback wordt geleverd door LG’s AI Sound Pro-mode (die het brongeluid analyseert) en AI Room Calibration. Digitale signaalprocessing van Meridian Audio verwerkt dan verder de audio van films en muziek. Dit is een echt allrounder, dankzij Google Assistant en Chromecast om draadloze bronnen te streamen en stembesturing. Er is zelfs een optionele speakerset om de luisterervaring uit te breiden naar 5.1.2.

Beste premium soundbar 2020-2021: Bang & Olufsen Beosound Stage

Het soundbardebuut van Bang & Olufsen was absoluut het wachten waard. Het ontwerp past bij 55 inch (en grotere) tv’s en pronkt met de premiumbouwkwaliteit en de designtaal waar het bedrijf voor bekendstaat. Elk van de elf BeoSound Stage-drivers (incluis vier 4-inch woofers) wordt apart aangestuurd. De prestaties zijn moeiteloos grootschalig, coherent en meeslepend. Dolby Atmos-content wordt precies afgespeeld en met veel impact in de hoogte, terwijl muziek afspeelt met een grootse, brede soundstage. Verbind de Stage met HDMI, Bluetooth, Apple AirPlay 2 of Chromecast – en laat je verrassen.

Beste slimme soundbar 2020-2021: Harman Kardon Citation Multibeam 700

De Citation Multibeam 700 onderscheidt zich van andere soundbars door op briljante wijze een strak design, gebruiksvriendelijke functies en geluidskwaliteit te verenigen in één apparaat. Integratie van Google Assistant brengt steminteractie en de voordelen van een traditionele slimme speaker, terwijl de array van zeven speakers en de DSP-knowhow van Harman Kardon zegt voor een verfijnde, ruimtelijke en knallende prestatie. De kers op de taart is de interface via een kleurige touchscreen, waardoor EQ-aanpassingen en bronselectie heel eenvoudig worden en albumhoezen van Chromecast-streams prachtig gepresenteerd worden. Dit is een soundbar die zowel stijl als inhoud biedt.

Beste koop soundbar 2020-2021: TCL TS9030

De TCL TS9030-soundbar biedt een aantrekkelijke combinatie van betaalbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en prestaties. Het is Dolby Atmos-compatibel, biedt multiroom via Google Home en bezit een draadloze subwoofer. Het past TCL’s RAY·DANZ akoestische lenstechnologie toe om de playback geleverd door de driverarray te optimaliseren. Het resultaat is een wijde 3.1-geluidsveld ideaal voor woonkamers, met een toegewijde centerspeaker om dialogen helder te houden – en dat is cruciaal. De soundbar zit propvol handige functies, zoals muziek afspelen via USB, streamen via Chromecast, AirPlay en Bluetooth, en HDMI-switching met 4K HDR-passthrough. Het is een audio-upgrade met een brede appeal.