Net voor de technologiebeurs IFA reikt de EISA gewoontegetrouw zijn awards uit voor de beste producten in de elektronicawereld. Wij verzamelden de vier beste hoofdtelefoons die het EISA-label het komende jaar mogen dragen.

Het commentaar is telkens afkomstig van de EISA zelf.

Beste hoofdtelefoon 2020-2021: Dali IO-6

Veel luidsprekerbedrijven hebben zich op hoofdtelefoons geworpen, maar geen enkele heeft dat zo spectaculair gedaan als de Deense fabrikant DALI. De IO-6 (zie foto boven) is niet alleen draadloos, maar het ontwerp met een gesloten achterkant heeft ook een uitstekende actieve ruisonderdrukking met drie modi. Alsof dat nog niet genoeg is, bezit de IO-6 een best-in-class batterijlevensduur met wel 30 uur tussen de oplaadbeurten. Voeg daar nog eens een krachtig en fijnzinnig open geluid aan toe, en je hebt niets minder dan een sensationeel debuut.

Beste on-ear hoofdtelefoon 2020-2021: Bowers & Wilkins PX5

Voor zijn PX5-hoofdtelefoon met adaptieve ruisonderdrukking heeft Bowers & Wilkins veel aandacht aan design, gebruiksgemak en prestaties besteedt. De PX5 is stijlvol, met een spectaculaire afwerking die koolstofvezel, aluminium en stof combineert, terwijl de zachte oorkussens en dito hoofdband lange luistersessies mogelijk maken. De geluidskwaliteit van de speciaal ontworpen 35mm-drivers is fantastisch, met een frequentierespons variërend van diepe bas tot delicate hoge tonen. Zowel bedrade als draadloze verbindingen zijn mogelijk, de laatste met ondersteuning voor aptX Adaptive. Op de oorschelpen kun je diverse functies aanroepen, zoals onmiddellijk pauzeren door een oorschelp op te tillen of het aanpassen van de hoogwaardige ruisonderdrukking. Als je onderweg van muziek houdt, zul je de PX5 geweldig vinden.

Beste in-ear hoofdtelefoon 2020-2021: Sennheiser Momentum True Wireless 2

De Sennheiser Momentum True Wireless 2 klinkt subliem én is compact, lichtgewicht en zit boordevol essentiële functies. Aangepaste dynamische drivers leveren gebalanceerde prestaties met overtuigende bas en rijke details. Instellingen kun je doen via de Smart Control-app van Sennheiser, terwijl nieuwe actieve ruisonderdrukkingstechnologie ervoor zorgt dat je gefocust blijft op de muziek en niet op de buitenwereld. De speelduur op de batterij is aanzienlijk vergroot tot zeven uur. Het bewaar/oplaad-doosje breidt dit verder uit via zijn eigen oplaadbare batterij. Er worden meerdere opzetstukjes meegeleverd om ervoor te zorgen dat de True Wireless 2s in ieders oor past. Deze oordopjes zijn hét bewijs dat de beste dingen in kleine verpakkingen kunnen komen.

Beste home cinema hoofdtelefoon 2020-2021: JVC Exofield XP-EXT1

Omdat de JVC XP-EXT1 immersieve 7.1.4-audio afspeelt via een draadloze hoofdtelefoon, vormt dit systeem een innovatief alternatief voor een speakeropstelling. Dankzij de capaciteit om Dolby Atmos- en DTS:X-bitstreams te decoderen én stereo- of multikanaalsaudio naar een 3D-geluidsveld op te waarderen via de eigen EXOFIELD-technologie, brengt de XP-EXT1 een persoonlijke oplossing voor je home-entertainment. Een draadloze zender met 4K-compatibele HDMI-connectiviteit fungeert als hub tussen je bronnen en tv, en biedt preset soundmodi aangepast aan verschillende genres. Via de JVX-app kun je een totaal van vier individuele calibraties maken, zodat iedereen van de familie kan genieten van de omhullende prestaties van de XP-EXT1’s 40-mm drivers. Dit is een thuisbioscoop, maar dan helemaal heruitgevonden.

Bekijk hier alle hoofdtelefoons